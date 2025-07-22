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Дмитрий Лиховой Военный спикер, журналист, общественный деятель info@regionews.ua
22 июля 2025, 13:06

Уничтожать антикоррупционную вертикаль – нагло и тупо

22 июля 2025, 13:06
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А тут еще продвижение законопроекта о зависимости НАБУ и САП от генпрокуратуры. Информационное сопровождение по марафону соответствующее.

Еще немного, и нас убедят, что враг не в Москве, а в НАБУ.

Но нет, не убедят.

Разоблачать предателей и нарушителей закона в силовых структурах – ок.

Уничтожать пусть несовершенную, но работающую антикоррупционную вертикаль (после того, как сообщалось о подозрении министру-фавориту) - нагло и тупо.

Это означало бы перечеркнуть целое направление по пути евроинтеграции Украины и взорвать страну изнутри.

Это было уже (с). Чем кончилось, все знают.

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