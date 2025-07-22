Уничтожать антикоррупционную вертикаль – нагло и тупо

На сайте и в соцсетях СБУ пять последних новостей – все без исключения о НАБУ/САП

На сайте и в соцсетях СБУ пять последних новостей – все без исключения о НАБУ/САП

из открытых источников

А тут еще продвижение законопроекта о зависимости НАБУ и САП от генпрокуратуры. Информационное сопровождение по марафону соответствующее. Еще немного, и нас убедят, что враг не в Москве, а в НАБУ. Но нет, не убедят. Разоблачать предателей и нарушителей закона в силовых структурах – ок. Уничтожать пусть несовершенную, но работающую антикоррупционную вертикаль (после того, как сообщалось о подозрении министру-фавориту) - нагло и тупо. Это означало бы перечеркнуть целое направление по пути евроинтеграции Украины и взорвать страну изнутри. Это было уже (с). Чем кончилось, все знают.

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