Уничтожать антикоррупционную вертикаль – нагло и тупо
На сайте и в соцсетях СБУ пять последних новостей – все без исключения о НАБУ/САП
На сайте и в соцсетях СБУ пять последних новостей – все без исключения о НАБУ/САП
А тут еще продвижение законопроекта о зависимости НАБУ и САП от генпрокуратуры. Информационное сопровождение по марафону соответствующее.
Еще немного, и нас убедят, что враг не в Москве, а в НАБУ.
Но нет, не убедят.
Разоблачать предателей и нарушителей закона в силовых структурах – ок.
Уничтожать пусть несовершенную, но работающую антикоррупционную вертикаль (после того, как сообщалось о подозрении министру-фавориту) - нагло и тупо.
Это означало бы перечеркнуть целое направление по пути евроинтеграции Украины и взорвать страну изнутри.
Это было уже (с). Чем кончилось, все знают.
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