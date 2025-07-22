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22 июля 2025, 12:45

Руководителям САП и НАБУ запретили выезжать в загранкомандировку, — СМИ

22 июля 2025, 12:45
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фото: radiosvoboda.org
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Руководителей САП Александра Клименко и НАБУ Семена Кривоноса могли не выпустить в заграничную командировку в Лондон. Пограничники имели "отметки" для запрета пересечения ими границы

Об этом сообщает "Украинская правда", передает RegioNews.

По данным источников издания, на Кривоноса и Клименко у пограничников стояли так называемые "флажки" - сигнал о запрете выезда.

После часов выяснения и звонков в Киев, Кривоноса и Клименко выпустили из страны. Теперь они должны были возвращаться назад, прервав командировку.

"Не исключено, что мы дождемся и такого "обоснованного" подозрения самому руководителю НАБУ. В интернете уже гуляли какие-то обвинения его в причастности к какой-то "оборудке". А после этого? Если никто не будет бояться воровать и тратить украденное, то делайте выводы сами", - говорят собеседники журналистов.

Напомним, 20 июля СБУ без официального предупреждения провела масштабные обыски в НАБУ и САП. Следственные действия совершались без судебных решений. Эти масштабные обыски могут сорвать расследование топ-коррупционных дел.

Ранее сообщалось, что СБУ и Офис Генерального прокурора разоблачили Руслана Магамедрасулова, одного из руководителей межрегионального управления детективов НАБУ, на ведении бизнеса с Россией и возможном сотрудничестве со спецслужбами РФ.

Также правоохранители разоблачили действующего народного депутата Федора Христенко, избранного от запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ, в государственной измене. По данным следствия, парламентарий являлся агентом ФСБ РФ и выполнял задачи по усилению влияния российских спецслужб на НАБУ.

Во вторник, 21 июля, в Верховной Раде заявили, что власти пытаются рассмотреть законопроект №12414 и "обнулить" НАБУ и САП, подчинив их деятельность Генеральному прокурору.

В ведомствах предупредили, что это фактически уничтожит независимость НАБУ, САП и разрушит антикоррупционную систему Украины.

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