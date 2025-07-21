СБУ применила против НАБУ схему, которую она успешно откатала на сотнях предпринимателей

Обвинения в госизмене за любые экономические отношения с российскими контрагентами. Точнее даже не за отношения, а за теоретическую возможность таких отношений

Обвинения в госизмене за любые экономические отношения с российскими контрагентами. Точнее даже не за отношения, а за теоретическую возможность таких отношений

иллюстративное фото: из открытых источников

Такая схема родилась вследствие того, что Уголовный кодекс не описывает четко, есть ли такие экономические отношения преступлением, а если есть, то какое должно быть наказание. Поэтому СБУ самостоятельно придумала, что это государственная измена, и начало использовать эту сверхтяжелую статью ко всем подобным кейсам.

Понятно, что с такой внеправовой трактовкой у следствия нет никакого шанса в суде. Но логика схемы заключается не в передаче дела в суд, а в том, чтобы получить право проводить обыски, допросы, выемки и параллельно поднимать волну черного пиара против клиента.

Если брать конкретный "кейс НАБУ", то невозможно в суде доказать, что обвиняемый детектив, помогая отцу продать семена сельскохозяйственной культуры в России, имел сознательное намерение сделать это, не ради денег, а для того, чтобы снизить обороноспособность украинского государства.

Поэтому, рассматривая только эту историю, можно с уверенностью утверждать, что она запущена не для торжества справедливости, а ради меркантильных интересов следствия. Ибо таким же путём прошли и сотни предпринимателей: обыски, СИЗО, арест имущества, арест средств и т.д. и никаких движений в сторону рассмотрения дела в суде.

Я всегда писал, что разрешить эту ситуацию может только законодатель, четко расписав, что государственная измена в экономике, а что – нет. Это мог сделать и Верховный Суд, но до него такие дела не доходят.

Я, честно говоря, сначала даже обрадовался, увидев, что этой схемой СБУ накрыло детектива НАБУ. Потому что в отличие от запуганных предпринимателей тот будет заставлять СБУ передать дело в суд, и мы наконец увидим, как "третья власть" трактует этот законодательно-силовой абсурд.

Но потом подумал, что пройдет минимум год, чтобы дело попало к стенам суда. А за это время ситуация уже может измениться так, что дело будет рассматривать не "коллегия судей", а "назначенная тройка". Как в 37-м.