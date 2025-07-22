СБУ заявила о новых фактах утечки информации в НАБУ: все детали дела
Служба безопасности Украины разоблачила новые факты утечки информации с ограниченным доступом из Национального антикоррупционного бюро (НАБУ)
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.
Во время обысков в доме народного депутата от запрещенной партии ОПЗЖ Федора Христенко, подозреваемого в сотрудничестве с ФСБ РФ и государственной измене, СБУ обнаружила документы НАБУ со служебной и конфиденциальной информацией.
Сейчас в доме проживают его близкие родственники.
В частности, изъяты материалы негласной слежки за фигурантами уголовных дел, расследуемых НАБУ, а также десятки анкет кандидатов в детективы.
Среди них персональные данные одного из руководителей межрегиональных управлений детективов Руслана Магамедрасулова, который, по данным следствия, поддерживает контакты с представителями страны-агрессора и помогает своему отцу вести незаконный бизнес с Россией.
Также среди изъятых документов была анкета бывшего детектива Тимура Аршавина, который в 2024 году скрылся за границу вне официальных пунктов пропуска.
Что известно об обысках в НАБУ
В понедельник, 21 июля, Служба безопасности Украины и Офис Генпрокурора провели спецоперацию, цель которой – нейтрализация российского влияния на НАБУ. Во время спецоперации, в частности, задержали Руслана Магамедрасулова, одного из руководителей межрегионального управления детективов НАБУ. Его подозревают в ведении бизнеса с Россией и возможном сотрудничестве с российскими спецслужбами.
В НАБУ пожаловались, что к работникам Бюро применили силу, а следственные действия происходили без определения суда.
В свою очередь, послы государств "Группы семи" выразили обеспокоенность следственными действиями Службы безопасности Украины относительно Национального антикоррупционного бюро и планируют обсудить эти события с руководством правительства.
Напомним, по данным нардепов сегодня парламент планирует рассмотреть законопроект №12414 и внести правку, которая фактически подчинит НАБУ Генеральному прокурору.