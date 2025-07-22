СБУ заявила о новых фактах утечки информации в НАБУ: все детали дела

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Служба безопасности Украины разоблачила новые факты утечки информации с ограниченным доступом из Национального антикоррупционного бюро (НАБУ)

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Во время обысков в доме народного депутата от запрещенной партии ОПЗЖ Федора Христенко, подозреваемого в сотрудничестве с ФСБ РФ и государственной измене, СБУ обнаружила документы НАБУ со служебной и конфиденциальной информацией.

Сейчас в доме проживают его близкие родственники.

В частности, изъяты материалы негласной слежки за фигурантами уголовных дел, расследуемых НАБУ, а также десятки анкет кандидатов в детективы.

Среди них персональные данные одного из руководителей межрегиональных управлений детективов Руслана Магамедрасулова, который, по данным следствия, поддерживает контакты с представителями страны-агрессора и помогает своему отцу вести незаконный бизнес с Россией.

Также среди изъятых документов была анкета бывшего детектива Тимура Аршавина, который в 2024 году скрылся за границу вне официальных пунктов пропуска.

Что известно об обысках в НАБУ

В понедельник, 21 июля, Служба безопасности Украины и Офис Генпрокурора провели спецоперацию, цель которой – нейтрализация российского влияния на НАБУ. Во время спецоперации, в частности, задержали Руслана Магамедрасулова, одного из руководителей межрегионального управления детективов НАБУ. Его подозревают в ведении бизнеса с Россией и возможном сотрудничестве с российскими спецслужбами.

В НАБУ пожаловались, что к работникам Бюро применили силу, а следственные действия происходили без определения суда.

В свою очередь, послы государств "Группы семи" выразили обеспокоенность следственными действиями Службы безопасности Украины относительно Национального антикоррупционного бюро и планируют обсудить эти события с руководством правительства.

Напомним, по данным нардепов сегодня парламент планирует рассмотреть законопроект №12414 и внести правку, которая фактически подчинит НАБУ Генеральному прокурору.