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22 июля 2025, 11:33

В Верховной Раде заявили, что власти пытаются "обнулить" НАБУ и САП

22 июля 2025, 11:33
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Сегодня парламент планирует рассмотреть законопроект № 12414 и внести поправку, которая фактически подчинит НАБУ Генеральному прокурору. Также предусматривается возможность в условиях военного положения передавать дела, относящиеся к подсудности НАБУ, другим правоохранительным органам

Об этом пишет народный депутат Ярослав Железняк, передает RegioNews.

По его словам, законопроект предусматривает, что:

  • Генпрокурор становится непосредственным руководителем для прокуроров САП, то есть сможет назначать и контролировать их деятельность.
  • Генпрокурор получит право истребовать расследование НАБУ и передавать их другим прокурорам.
  • Уберется норма, которая запрещает изъятие производств у НАБУ.

Железняк отметил, что подобные изменения выглядят как спланированная попытка уничтожить антикоррупционные органы, особенно после того, как "вчера состоялся масштабный обыск, а сегодня - голосование".

В свою очередь народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что "НАБУ подобралось к Зеленскому", и что эти правки могут быть направлены на контроль за антикоррупционным органом, связанным с высшим руководством государства.

Напомним, накануне СБУ провела масштабные обыски в НАБУ и САП. Как сообщили в ведомствах, следственные действия осуществлялись без судебных решений.

Ранее сообщалось, что СБУ и Офис Генерального прокурора разоблачили Руслана Магамедрасулова, одного из руководителей межрегионального управления детективов НАБУ, на ведении бизнеса с Россией и возможном сотрудничестве с российскими спецслужбами.

Послы государств "Группы семи" выразили обеспокоенность следственными действиями Службы безопасности Украины в отношении Национального антикоррупционного бюро и планируют обсудить эти события с руководством правительства.

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