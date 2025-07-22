В Верховной Раде заявили, что власти пытаются "обнулить" НАБУ и САП
Сегодня парламент планирует рассмотреть законопроект № 12414 и внести поправку, которая фактически подчинит НАБУ Генеральному прокурору. Также предусматривается возможность в условиях военного положения передавать дела, относящиеся к подсудности НАБУ, другим правоохранительным органам
Об этом пишет народный депутат Ярослав Железняк, передает RegioNews.
По его словам, законопроект предусматривает, что:
- Генпрокурор становится непосредственным руководителем для прокуроров САП, то есть сможет назначать и контролировать их деятельность.
- Генпрокурор получит право истребовать расследование НАБУ и передавать их другим прокурорам.
- Уберется норма, которая запрещает изъятие производств у НАБУ.
Железняк отметил, что подобные изменения выглядят как спланированная попытка уничтожить антикоррупционные органы, особенно после того, как "вчера состоялся масштабный обыск, а сегодня - голосование".
В свою очередь народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что "НАБУ подобралось к Зеленскому", и что эти правки могут быть направлены на контроль за антикоррупционным органом, связанным с высшим руководством государства.
Напомним, накануне СБУ провела масштабные обыски в НАБУ и САП. Как сообщили в ведомствах, следственные действия осуществлялись без судебных решений.
Ранее сообщалось, что СБУ и Офис Генерального прокурора разоблачили Руслана Магамедрасулова, одного из руководителей межрегионального управления детективов НАБУ, на ведении бизнеса с Россией и возможном сотрудничестве с российскими спецслужбами.
Послы государств "Группы семи" выразили обеспокоенность следственными действиями Службы безопасности Украины в отношении Национального антикоррупционного бюро и планируют обсудить эти события с руководством правительства.
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