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21 июля 2025, 08:17

У НАБУ — обыски: СМИ пишут о передаче секретных данных РФ

21 июля 2025, 08:17
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фото: соцсети
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Служба безопасности Украины совместно с Офисом Генерального прокурора проводит масштабную спецоперацию по нейтрализации российского влияния на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)

Об этом сообщил источник в СБУ агентству "Укринформ", передает RegioNews.

По данным источника, прямо сейчас идет серия обысков в разных регионах Украины.

Некоторым детективам НАБУ инкриминируют государственную измену, незаконную торговлю с РФ и коррупцию в интересах олигархов.

Согласно предварительной информации, российские спецслужбы оказывали неофициальное влияние на сотрудников Бюро. Один из детективов, по данным следствия, передавал секретные данные врагу через людей из окружения Януковича. Другой вел незаконный бизнес с Россией и уже задержан.

"Детали со временем. Судя по всему, нас ожидает много интересного", - прокомментировали источники.

Фото предоставлено источником в СБУ

Напомним, недавно СБУ предотвратила масштабные диверсии в Харькове.

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