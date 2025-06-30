Безуглая назвала кандидатов на замену Умерова и Сырского

фото: из открытых источников

Народная депутат Марьяна Безугла сообщила о возможных кадровых ротациях в секторе обороны

Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

По ее словам, вместо действующего министра обороны Рустема Умерова рассматривается кандидатуру Сергея Боева. Также обсуждается назначение Алексея Гнатова на должность Главнокомандующего ВСУ.

Что известно о возможных кандидатах

Сергей Боев — Ппрвый заместитель министра обороны Украины. Имеет опыт в международных финансах и энергетике. Участвовал в развитии оборонной промышленности и евроинтеграции в оборонной сфере. Свободно владеет английским языком. Назначен на должность первого заместителя министра обороны в апреле 2025 года.

Андрей Гнатов – украинский генерал, начальник Генштаба ВСУ с марта 2025 года. Обладает большим боевым опытом, командовал обороной Николаева и Одесского региона. Награжден орденом Богдана Хмельницкого и другими военными наградами.

Напомним, ранее о возможных изменениях в правительстве подробно рассказал народный депутат Ярослав Железняк.

Читайте также: Возможна отставка Шмыгаля. Почему именно сейчас и кто заменит эксахметовского топ-менеджера