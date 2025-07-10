Зеленский сообщил, кто может стать новым послом в США
Министр обороны Украины Рустем Умеров может возглавить посольство Украины в Соединенных Штатах Америки
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе общения с журналистами, передает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.
Президент Украины подтвердил, что он сменит посла в США.
Зеленский выразил благодарность за работу Оксане Маркаровой и обсудил с ней возможности дальнейшего сотрудничества.
"Ключевым нашим послом будет министр обороны Рустем Умеров, это, безусловно, повлияет на серьезные перестановки в правительстве Украины", - заявил Зеленский.
Как сообщалось, Зеленский предупредил посла Украины в США Маркарова об увольнении.
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