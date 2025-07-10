Зеленский сообщил, кто может стать новым послом в США

фото: Офис Президента Украины

Министр обороны Украины Рустем Умеров может возглавить посольство Украины в Соединенных Штатах Америки

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе общения с журналистами, передает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

Президент Украины подтвердил, что он сменит посла в США.

Зеленский выразил благодарность за работу Оксане Маркаровой и обсудил с ней возможности дальнейшего сотрудничества.

"Ключевым нашим послом будет министр обороны Рустем Умеров, это, безусловно, повлияет на серьезные перестановки в правительстве Украины", - заявил Зеленский.

Как сообщалось, Зеленский предупредил посла Украины в США Маркарова об увольнении.