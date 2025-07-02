Кабмин уволил Тараса Кременя с должности языкового омбудсмена

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Кабинет министров Украины не продлил контракт Тарасу Кременю, занимавшему должность Уполномоченного по защите государственного языка. Его пятилетняя каденция, начавшаяся 8 июля 2020 года, завершилась

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает RegioNews.

По закону Кабмин имеет право назначать на должность языкового омбудсмена кандидатуру, поданную уполномоченным Верховной Рады по правам человека, Министерством культуры и Минюстом.

Как известно, Кремень не включен в список кандидатов на новый срок, и, по его словам, к нему не обращались с приглашением продолжить работу. Он объяснил, что, вероятно, стал "неудобным".

Более 30 культурных и общественных деятелей, среди которых Лина Костенко, Оксана Забужко, Сергей Жадан и другие, выступили с обращением, поддержав повторное назначение Кременя и призывая правительство не назначать кандидатов без соответствующего опыта.

Справка: Тарас Кремень – украинский политик, преподаватель и государственный служащий. Родился 10 июня 1978 года в Николаевской области.

Народный депутат VIII созыва от партии "Народный фронт".

В 2020-2025 годах занимал должность Уполномоченного по защите государственного языка (языкового омбудсмена).

По образованию филолог, доктор наук, доцент. Активно отстаивало развитие и защиту украинского языка.

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