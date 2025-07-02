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Михаил Ткач журналист info@regionews.ua
02 июля 2025, 22:45

В Офисе президента принято решение "не сдавать своего": именно поэтому Чернышев не уходит в отставку

02 июля 2025, 22:45
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Это дело не снизойдет. Не потеряется в новостных лентах. И как мы все видим каждый новый шаг по спасению "своего" влечет за собой новый очередной скандал
Это дело не снизойдет. Не потеряется в новостных лентах. И как мы все видим каждый новый шаг по спасению "своего" влечет за собой новый очередной скандал
Фото из открытых источников
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По делу вице-премьер-министра и министра единства Алексея Чернышева. Очень коротко.

Мы были журналистами, которые сразу начали информировать общество год назад, когда Алексей Чернышев избежал обысков.

Мы были журналистами, которые сразу две недели назад начали информировать общество о том, что Чернышев пытается избежать вручения подозрения, оставаясь за границей.

Мы не дали этой теме потеряться как и самому топ-чиновнику.

По состоянию на данный момент по информации источников в политических кругах в офисе президента принято решение "не сдавать своего".

Именно поэтому Чернышев не уходит в отставку.

Более того. Именно поэтому премьер-министр Денис Шмигаль написал письмо на Высший антикоррупционный суд, очевидно, оказывая давление на суд, рассматривавший вопрос отстранения Чернышева от должности. Потому что кабинет министров будет "страдать" без такого министра. И это не шутка.

Именно поэтому залог слепили из палок и сами знаете чего. Что повлекло за собой еще одну волну резонанса. Ведь сто миллионов за топ-чиновника внесли случайный человек и случайная компания.

Это дело не снизойдет. Не потеряется в новостных лентах. И как мы все видим каждый новый шаг по спасению "своего" влечет за собой новый очередной скандал.

Украинское общество, очевидно, с уважением и пониманием относится к тому, что во время полномасштабного вторжения России не может быть выборов. Но, очевидно, это время должно использоваться для обороны
государства, а не обороны друзей, министров и депутатов.

Иначе мы как страна теряем это время. А мы себе этого, учитывая внешнюю агрессию врага, просто не можем позволить.

PS Спасибо НАБУ и САП за работу

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