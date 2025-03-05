Силы обороны получили на вооружение скоростные дроны-камикадзе "NORD"

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Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях ВСУ беспилотные авиационные комплексы "NORD" отечественного производства

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Отмечается, что беспилотники NORD – компактные и маневровые. Эти дроны обладают усовершенствованной системой управления, которая обеспечивает надежную связь оператора и FPV в условиях работы враждебных средств радиоэлектронной борьбы.

"Летательные аппараты имеют карбоновые рамы в нескольких типоразмерах. "Птички" NORD с боевой нагрузкой в несколько килограммов способны разгонять скорость до 150 километров в час", - говорится в сообщении Минобороны.

Напомним, на вооружение ВСУ поступили новые FPV-дроны "ZEUS" и "HADES".

Ранее Министерство обороны допустило к использованию в подразделениях ВСУ беспилотный авиационный комплекс "Громило" украинского производства.

Также недавно на вооружение ВСУ поступил беспилотный авиакомплекс "Poseidon".