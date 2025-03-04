Обновление в Резерв+: в электронных направлениях на ВВК появилась дата прибытия на медосмотр

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Теперь электронные направления на ВВК в мобильном приложении "Резерв+" показывают дату прибытия на медосмотр

Об этом сообщила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко, передает RegioNews.

"Это будет касаться именно новых направлений, сгенерированных в последней версии приложения. Обновление позволит пройти комиссию без лишних визитов в ТЦК, бумаги и длиннющие очереди", - заявили в Минобороны.

По словам Черногоренко, электронные направления теперь доступны всем военнообязанным: и тем, кто сам хочет пройти комиссию, и тем, кто уже получил бумажную повестку на ВВК. Для этого достаточно оформить запрос в Резерв+.

"Время – один из самых ценных человеческих ресурсов, и я рада, что благодаря Резерв+ мы помогаем нашим гражданам освободить его для более важных дел", – добавила заместитель министра обороны.

Напомним, в Министерстве обороны хотят "отвязать" необходимость приходить именно в тот ТЦК, где человек состоит на учете.

Ранее сообщалось, что получить электронные направления на ВВК военнообязанные смогут через Резерв+.