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04 марта 2025, 16:15

В Минобороны рассказали, сколько украинцев готовы присоединиться к ВСУ

04 марта 2025, 16:15
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фото: kowel.rayon
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В центры рекрутинга украинской армии в феврале обратились 5 341 человек, в том числе 1 098 – за последнюю неделю месяца

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает RegioNews.

Всего с начала работы центров их специалисты предоставили консультации 43 464 гражданам.

Количество кандидатов, начавших процесс вступления в армию в феврале, составляет 772 человека. Всего за период работы центров этот показатель увеличился до 8881 кандидата.

Выросло количество женщин: теперь это 21% или 1 830 человек от общего числа кандидатов в Сил обороны. Больше женщин в процентном отношении обращались в Виннице (44%), Черновцах (43%) и Хмельницкой области (41%).

Кроме того, в феврале открылся новый центр рекрутинга в Борисполе в Киевской области. Теперь их сеть насчитывает 49 центров, в том числе один из них работает в режиме онлайн по всей территории Украины.

Центры рекрутинга предлагают более 10 тысяч вакансий в различных военных формированиях.

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