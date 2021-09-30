Единственным кандидатом на пост спикера парламента в случае отставки Разумкова "Слуга народа" рассматривает Стефанчука - СМИ
Депутатская фракция "Слуга народа" рассматривает первого заместителя главы Верховной Рады Руслана Стефанчука единственным кандидатом на должность спикера парламента в случае отставки Дмитрия Разумкова
Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источники во фракции, передает RegioNews.
Да, эта информация соответствует действительности. Фракция рассматривает Руслана Стефанчука основным кандидатом на должность спикера, - сказал один из собеседников агентства.
По их данным, вероятность отставки Разумкова достаточно высока. Сейчас во фракции ее оценивают более чем в 50%.
В то же время собеседники не исключают, что Разумкова могут отправить в отставку до конца текущего года.
Как сообщалось, в Раде уже готовы подписные листы за отставку Разумкова.
Между тем Кира Рудык заявила, что "Голос" не будет голосовать за отставку Разумкова.
Напомним, сегодня "Слуга народа" начала процедуру увольнения Разумкова.