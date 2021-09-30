Единственным кандидатом на пост спикера парламента в случае отставки Разумкова "Слуга народа" рассматривает Стефанчука - СМИ

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Депутатская фракция "Слуга народа" рассматривает первого заместителя главы Верховной Рады Руслана Стефанчука единственным кандидатом на должность спикера парламента в случае отставки Дмитрия Разумкова

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источники во фракции, передает RegioNews.

Да, эта информация соответствует действительности. Фракция рассматривает Руслана Стефанчука основным кандидатом на должность спикера, - сказал один из собеседников агентства.

По их данным, вероятность отставки Разумкова достаточно высока. Сейчас во фракции ее оценивают более чем в 50%.

В то же время собеседники не исключают, что Разумкова могут отправить в отставку до конца текущего года.

Как сообщалось, в Раде уже готовы подписные листы за отставку Разумкова.

Между тем Кира Рудык заявила, что "Голос" не будет голосовать за отставку Разумкова.

Напомним, сегодня "Слуга народа" начала процедуру увольнения Разумкова.

Также, по информации СМИ, Рада имеет голоса за отставку Разумкова.