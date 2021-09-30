"Слуга народа" начала процедуру увольнения Разумкова

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С соответствующей просьбой к главе парламента обратился лидер фракции монобільшості Давид Арахамия, пишет Разумков на своей странице в Facebook и публикует копию соответствующего письма.

"Коллеги пришли за подписными письмами об отзыве меня с должности председателя Верховной Рады Украины. Соответствующее предложение подал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Сразу расписал документ на Аппарат Верховной Рады Украины", - написал глава парламента.

Он заверил, что уже сегодня подписные листы будет выдан и пожелал "продуктивной работы в Трускавце (на заседании "большой фракции" "Слуга народа"- ред.)".

Согласно Регламенту Рады, инициаторы отставки спикера должны собрать подписи не менее 150 депутатов для внесения соответствующего вопроса на рассмотрение сессионного зала. Для увольнения спикера необходима поддержка по меньшей мере 226 депутатов.

О возможном увольнении Разумкова в коридорах говорили не один месяц. Один из депутатов из "группы Разумкова" заметил, что глава парламента "раздражает Банковую". Однако долгое время камнем преткновения была слабая поддержка инициативы. Градус в противостоянии "Банковая-Грушевського5 (Разумков-ред.) существенно вырос после того, как глава парламента не спешил с окончательным внесением в сессионный зал законопроекту об олигархах, который был крайне принципиальным для Президента Украины Владимира Зеленского и увольнение спикера окончательно стало лишь вопросом времени. .