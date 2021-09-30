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30 сентября 2021, 15:22 3

У "Слуг народа" утверждают, что вопрос об отставке отдельных министров отложен

30 сентября 2021, 15:22 3
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Фото из открытых источников
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Рассмотрение вопроса о кадровых ротациях в Кабинете Министров Украины, связанных, в частности, с отставками некоторых министров, пока отложено, хотя кадровые ротации точно будут в ближайшее время

Об этом сообщил народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Качура, передает RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Многое из того, что звучит сейчас в СМИ относительно некоторых фамилий, не соответствует действительности. Об этом я могу говорить с уверенностью, потому что в отношении некоторых (министров – ред.) вопрос отложен. Но опять же, для фракции решающей будет позиция президента. То есть логично, что пропрезидентская фракция будет опираться на мнение главы государства по поводу тех или иных министров, - сказал Качура.

Депутат подчеркнул, что "если говорить о министре обороны, то это вообще прерогатива президента, согласно Конституции".

В то же время Качура не стал называть имен возможных претендентов на должности некоторых министров до проведения выездного заседания фракции "Слуга народа", которое состоится при участии президента Украины 1-2 октября в Трускавце.

Как сообщалось, в "Слуге народа" подтвердили, что Малюська может осенью быть отправлен в отставку.

Также 10 сентября тот же Качура сообщал, что собеседования на должности министров уже проводят.

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