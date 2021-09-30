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30 сентября 2021, 10:25 47

Разумков планирует еще раз баллотироваться в Раду

30 сентября 2021, 10:25 47
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из открытых источников
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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков планирует принять участие в следующих парламентских выборах

На вопрос планирует ли он участвовать в президенты спикер в интервью Украинской правде ответил так: "У нас что, уже объявили выборы? Дайте дожить, вы же сами не понимаете, что сначала будет".

В то же время Дмитрий Разумков заверил, что будет снова баллотироваться в Верховную Раду, однако не уточнил от какой партии.

"Я пока внефракционный. Еще же не выгнали из "Слуги народа". Поживем увидим, я пока никуда не готовлюсь", - добавил руководитель парламента.

Говоря о собственном будущем в парламенте нынешнего созыва, Разумков подтвердил, что не собирается подавать в отставку и добавил, что в случае, если его уволят будет внефракционным депутатом.

Напомним, что по информации СМИ на собрании фракции "Слуга народа" в Трускавце, среди прочего будет решаться вопрос об увольнении спикера. По неофициальной информации на Банковой настроены уволить Разумкова и ищут голоса за соответствующий проект постановления.

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