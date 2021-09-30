Єдиним кандидатом на посаду спікера парламенту в разі відставки Разумкова "Слуга народу" розглядає Стефанчука – ЗМІ
Депутатська фракція "Слуга народу" розглядає першого заступника голови Верховної Ради Руслана Стефанчука єдиним кандидатом на посаду спікера парламенту в разі відставки Дмитра Разумкова
Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерела у фракції, передає RegioNews.
Так, ця інформація відповідає дійсності. Фракція розглядає Руслана Стефанчука основним кандидатом на посаду спікера, - сказав один зі співрозмовників агентства.
За їхніми даними, ймовірність відставки Разумкова досить висока. Наразі у фракції її оцінюють у понад 50%.
Водночас співрозмовники не виключають, що Разумкова можуть відправити у відставку до кінця поточного року.
Як повідомлялося, у Раді вже готові підписні листи за відставку Разумкова.
Тим часом Кіра Рудик заявила, що "Голос" не голосуватиме за відставку Разумкова.
Нагадаємо, сьогодні "Слуга народу" розпочала процедуру звільнення Разумкова.