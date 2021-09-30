Єдиним кандидатом на посаду спікера парламенту в разі відставки Разумкова "Слуга народу" розглядає Стефанчука – ЗМІ

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Депутатська фракція "Слуга народу" розглядає першого заступника голови Верховної Ради Руслана Стефанчука єдиним кандидатом на посаду спікера парламенту в разі відставки Дмитра Разумкова

Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерела у фракції, передає RegioNews.

Так, ця інформація відповідає дійсності. Фракція розглядає Руслана Стефанчука основним кандидатом на посаду спікера, - сказав один зі співрозмовників агентства.

За їхніми даними, ймовірність відставки Разумкова досить висока. Наразі у фракції її оцінюють у понад 50%.

Водночас співрозмовники не виключають, що Разумкова можуть відправити у відставку до кінця поточного року.

Як повідомлялося, у Раді вже готові підписні листи за відставку Разумкова.

Тим часом Кіра Рудик заявила, що "Голос" не голосуватиме за відставку Разумкова.

Нагадаємо, сьогодні "Слуга народу" розпочала процедуру звільнення Разумкова.

Також, за інформацією ЗМІ, Рада має голоси за відставку Разумкова.