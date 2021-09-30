В Раде уже готовы подписные листы за отставку Разумкова
В Верховной Раде уже подготовили подписные листы за отставку Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента
Как сообщила пресс-секретарь председателя ВР Ольга Туний сейчас документы находятся в Аппарате ВР, пишет RegioNews.
"Подписные листы по обращению фракции "Слуга народа" об отзыве председателя ВР готовы и находятся в Аппарате ВР. Инициаторы данного процесса уже имеют возможность забрать подписные листы и продолжать процедуру в соответствии с регламентом", - заявила она.
Напомним, фракция "Слуга народа" попросила спикера парламента Дмитрия Разумкова предоставить подписные листы об отзыве его с должности.
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