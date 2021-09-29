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29 сентября 2021, 21:55 259

Рада имеет голоса за отставку Разумкова, - СМИ

29 сентября 2021, 21:55 259
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Фото из открытых источников
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В парламенте есть 226 голосов народных депутатов для того, чтоб отправить Дмитрия Разумкова в отставку с должности председателя парламента

Как пишет RegioNews, об этом УНИАН сообщил источник во фракции "Слуга народа".

"Я думаю, что вопрос Разумкова будет вынесен в Трускавце. С вероятностью в 90%", — сказал собеседник, говоря о рассмотрении кадровых вопросов на выездном заседании фракции "Слуга народа", которое пройдет в Трускавце.

На вопрос, найдется ли у ВР 226 голосов, чтобы снять Разумкова с должности спикера ВР, собеседник агентства спрогнозировал, что это действительно так.

По его словам, за этот вопрос могут проголосовать, в частности, представители группы "Довіра", часть депутатов фракции "Голос", а также, возможно, часть депутатов группы "Партія "За майбутнє".

В то же время голоса за отставку Разумкова еще не собирались.

Напомним, что слухи о вероятной отставке Разумкова ходят уже не в первый месяц. И хоть сам спикер парламента подчеркивает, что уходить с должности не собирается в "Слузі народу" намекают, что его увольнение возможно. В частности, фракция не пригласила его на совещание, которое состоится в начале октября в Трускавце, ведь там говорят, что он не является членом партии.

Украина Слуга народа отставка Дмитрий Разумков

 
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