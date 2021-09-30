"Голос" не будет голосовать за отставку Разумкова - Рудык

Об этом председатель партии "Голос" Кира Рудык сказала в эфире телеканала "Прямой", передает RegioNews.

У нас как у фракции "Голос" нет претензий к господину Разумкову с точки зрения, каким образом он выполняет свою работу. Поэтому, конечно, мы не будем голосовать за его отставку. Мы считаем, что последнюю неделю, когда господин Разумков был на больничном, то, что происходило в Верховной Раде, является позором и произволом, и мы видим, что если сейчас снимут Разумкова и назначат кого-то другого, более лояльного к Офису президента, такой беспредел будет продолжаться. Парламент будут "ломать через колено", — сказала она.