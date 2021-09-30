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30 сентября 2021, 15:39 4

"Голос" не будет голосовать за отставку Разумкова - Рудык

30 сентября 2021, 15:39 4
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Фото из открытых источников
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Партия "Голос" не имеет претензий к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову, поэтому не будет голосовать за его отставку

Об этом председатель партии "Голос" Кира Рудык сказала в эфире телеканала "Прямой", передает RegioNews.

У нас как у фракции "Голос" нет претензий к господину Разумкову с точки зрения, каким образом он выполняет свою работу. Поэтому, конечно, мы не будем голосовать за его отставку. Мы считаем, что последнюю неделю, когда господин Разумков был на больничном, то, что происходило в Верховной Раде, является позором и произволом, и мы видим, что если сейчас снимут Разумкова и назначат кого-то другого, более лояльного к Офису президента, такой беспредел будет продолжаться. Парламент будут "ломать через колено", — сказала она.

По мнению Рудык, если смена спикера произойдет, оппозиционные партии будут иметь меньше возможностей качественно выполнять свою работу.

Как сообщалось, "Слуга народа" начала процедуру увольнения Разумкова.

Также, по информации СМИ, Рада имеет голоса за отставку Разумкова.

Голос Кира Рудик Дмитрий Разумков отставка голосование

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