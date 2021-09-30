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30 сентября 2021, 10:12 56

Закон об олигархах снова направят в Венецианскую комиссию - Разумков

30 сентября 2021, 10:12 56
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Фото: из открытых источников
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После подписания президентом Владимиром Зеленским закона "об олигархах" его направят на изучение Венецианской комиссии

Как передает RegioNews, об этом в интервью "Украинской правде" сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков.

И только будет подписан этот закон, он направится в Венецианскую комиссию уже во втором чтении. Хотя это будет прецедентом, потому что до этого все законопроекты, которые направлялись в Венецианскую комиссию, были в редакции первого чтения. Просто об этом не хотят говорить коллеги", - рассказал Разумков.

Он добавил, что сейчас президент поддерживает инициативу по проработке вышеупомянутого в дальнейшем закона Венецианской комиссией.

Напомним, ранее председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков пояснил, что для исправления коллизии в законе "об олигархах" президент Владимир Зеленский должен его ветировать и вернуть в парламент с предложениями.

Дмитрий Разумков закон законопроект олигархи президент

 
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