"Слуга народа" официально выдвинула главу Херсонской ОГА кандидатом в депутаты
Политсовет партии "Слуга народа" официально выдвинул главу Херсонской ОГА Сергея козыря кандидатом в депутаты на промежуточных выборах в округе №184(Херсонская область)
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграмм нардепки Юлии Гришиной.
"Политсовет единогласно поддержал кандидатуру Сергея Козыря на довыборах в 184-м округе", - написала депутат.
Напомним, что промежуточные выборы в округах №184(Херсонщина) и 197 (Черкасская область) запланированы на 31 октября. Довыборы происходят, поскольку избранные депутаты сменили место работы. В частности, херсонского нардепа Игоря Колыхаева избрали мэром областного центра. Зато победитель выборов на 197 округе(Черкасская область) Александр Скичко стал главой Черкасской облгосадминистрации.
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