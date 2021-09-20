"Слуга народа" официально выдвинула главу Херсонской ОГА кандидатом в депутаты

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Политсовет партии "Слуга народа" официально выдвинул главу Херсонской ОГА Сергея козыря кандидатом в депутаты на промежуточных выборах в округе №184(Херсонская область)

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграмм нардепки Юлии Гришиной.

"Политсовет единогласно поддержал кандидатуру Сергея Козыря на довыборах в 184-м округе", - написала депутат.

Напомним, что промежуточные выборы в округах №184(Херсонщина) и 197 (Черкасская область) запланированы на 31 октября. Довыборы происходят, поскольку избранные депутаты сменили место работы. В частности, херсонского нардепа Игоря Колыхаева избрали мэром областного центра. Зато победитель выборов на 197 округе(Черкасская область) Александр Скичко стал главой Черкасской облгосадминистрации.