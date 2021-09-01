В двух областях Украины стартовал избирательный процесс - ЦИК

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Сегодня, 1 сентября, начинается избирательный процесс промежуточных выборов народных депутатов Украины в одномандатных избирательных округах № 184 (Херсонская область) и № 197 (Черкасская область)

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Центральной избирательной комиссии.

По предварительным подсчетам, в этих выборах смогут принять участие более 290 тысяч избирателей (более 160 тыс. в ОВО № 184 и более 130 тыс. в ОВО № 197)", - говорится в сообщении ЦИК.

Голосование будет проходить на 188 избирательных участках на Херсонщине (185 - обычные и 3 - специальные) и 141 избирательном участке на Черкасщине (140 - обычных и 1 специальная).

Выборы запланированы на 31 октября в связи с прекращением полномочий народных депутатов Игоря Колыхаева (избран мэром Херсона) и Александра Скичко (назначен главой Черкасской ОГА).

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия Украины опубликовала официальные постановления о проведении промежуточных выборов народных депутатов в одномандатных избирательных округах №184 (Херсонская область) и №197 (Черкасская область).

9 апреля ЦИК назвала дату промежуточных выборов нардепов на Черкасщине и Херсонщине. Выборы состоятся, поскольку там двое мажоритарщиков досрочно прекратили полномочия.