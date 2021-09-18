Довыборы в Раду: кандидатом по округу в Черкассах выдвинули ветерана, который находится в СИЗО

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Ветеран полка "Азов" и руководитель Черкасского Нацкорпуса Дмитрий Кухарчук решил баллотироваться на довыборах в Верховную Раду по 197 округу в Черкасской области

Об этом стало известно во время сегодняшней акции протеста против репрессий ветеранов войны с РФ под стенами Черкасской ОГА, пишет RegioNews.

"В силу тех обстоятельств, что Верховная Рада Украины сегодня напоминает не парламентский орган, а сборище исполнителей приказов Зеленского, Ермака, а также из-за того, что к власти рвется откровенный сепаратист Войцеховский, я принял решение бороться за мандат народного депутата Украины по 197-му округу", - отмечается в заявлении Кухарчука, который сейчас находится в СИЗО по обвинениям в "хулиганских действиях" на акции под Офисом президента 14 августа.

В то же время представитель местного Нацкорпуса Игорь Зайчук заявил, что снимает свою кандидатуру в пользу Кухарчука.

"Я, как боевой собрат Дмитрия Кухарчука, раньше я имел намерения идти на выборы по 197-му округу, но Дмитрий Кухарчук имеет на это больше морального права. Он олицетворяет всех заключенных режима Зеленского и я желаю ему только победы", - сказал он.

Напомним, что "Слуга народа" официально выдвинула мэра Золотоноши Виталия Войцеховского на довыборах в Раду на Черкасщине.