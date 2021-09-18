16:05  18 сентября
В Одессе в ДТП с участием полицейского погиб человек
14:42  18 сентября
В Минюсте жалуются на намеренное затягивание принятия закона об олигархах
18:47  18 сентября
Оккупанты на Донбассе один раз нарушили режим "тишины"
UA | RU
UA | RU
18 сентября 2021, 18:16 97

Довыборы в Раду: кандидатом по округу в Черкассах выдвинули ветерана, который находится в СИЗО

18 сентября 2021, 18:16 97
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Ветеран полка "Азов" и руководитель Черкасского Нацкорпуса Дмитрий Кухарчук решил баллотироваться на довыборах в Верховную Раду по 197 округу в Черкасской области

Об этом стало известно во время сегодняшней акции протеста против репрессий ветеранов войны с РФ под стенами Черкасской ОГА, пишет RegioNews.

"В силу тех обстоятельств, что Верховная Рада Украины сегодня напоминает не парламентский орган, а сборище исполнителей приказов Зеленского, Ермака, а также из-за того, что к власти рвется откровенный сепаратист Войцеховский, я принял решение бороться за мандат народного депутата Украины по 197-му округу", - отмечается в заявлении Кухарчука, который сейчас находится в СИЗО по обвинениям в "хулиганских действиях" на акции под Офисом президента 14 августа.

В то же время представитель местного Нацкорпуса Игорь Зайчук заявил, что снимает свою кандидатуру в пользу Кухарчука.

"Я, как боевой собрат Дмитрия Кухарчука, раньше я имел намерения идти на выборы по 197-му округу, но Дмитрий Кухарчук имеет на это больше морального права. Он олицетворяет всех заключенных режима Зеленского и я желаю ему только победы", - сказал он.

Напомним, что "Слуга народа" официально выдвинула мэра Золотоноши Виталия Войцеховского на довыборах в Раду на Черкасщине.

Украина СИЗО ветераны парламент Кандидат довыборы

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Новые откровения Кивы. Станет ли скандал на Полтавщине началом конца ОПЗЖ
Мосты, награды и должности. Как "свободовские" мэры взаимодействуют со "Слугой народа"
Все публикации »
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram