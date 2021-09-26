Выборы Бурынского городского головы на Сумщине: на участки не привезли бюллетени

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В Бурине на Сумщине 26 сентября должны состояться выборы городского головы, но на участки не привезли бюллетени

Об этом сообщает Суспильне.Сумы передает RegioNews.

Участок №60, расположенный в школе № 3, открылся вовремя, но выборы не проходят – нет бюллетеней. Люди приходят на участок, и уходят не проголосовав. На этом участке 2280 избирателей.

На другом участке, №61, тоже отсутствуют бюллетени. Председатель комиссии Екатерина Игнатенко сказала, что бюллетеней нет из-за того, что председатель ТИК Дмитрий Радченко не подписал документ, по которому Шосткинская типография должна передать бюллетени в комиссии.

В территориальной избирательной комиссии закрыто.

По словам секретаря ТИК Натальи Власенко, никого в ТИК нет, потому что они работали до 6 утра. По закону, перевыборы городского головы должны происходить за счет местного бюджета, а депутаты не выделили на это средства, сказала она. Поэтому ТИК не имеет права принимать бюллетени, которые якобы напечатаны.

Исполняющий обязанности Бурынского городского головы Евгений Рябоконь сказал, что во время сессии депутаты действительно не пришли к согласию относительно выделения средств на проведение выборов. По его словам, планировали выделить 884 тысячи гривен, но депутаты не проголосовали за это.

Теперь комиссии должны составить акты об отсутствии бюллетеней и, соответственно, невозможности проведения выборов. На 15 часов назначено заседание городской ТИК.

До избрания Бурынского городского головы исполнять обязанности мэра будет Евгений Рябоконь.

В Бурыни 28 избирательных участков, более 19300 избирателей.

Как сообщалось, на Сумщине 26 сентября состоятся повторные выборы Бурынского городского головы. Повторные выборы городского головы в Бурыни Сумской области назначили на 26 сентября из-за того, что летом 2021 года суд отменил регистрацию мэром Бурыни Виктора Ладухи, который выиграл выборы в 2020 году, но несвоевременно подал заявление о регистрации на должность.