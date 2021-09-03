От США до встреч в палатках. Кто будет бороться на Херсонщине по 184-му округу за вакантное парламентское место

На севере Херсонской области официально начался избирательный процесс на промежуточных выборах в Верховную Раду в округе №184 - 31 октября Новая Каховка, Берислав, Горностаевка и другие населенные пункты этого региона будут выбирать себе нового мажоритарного представителя в парламент

На севере Херсонской области официально начался избирательный процесс на промежуточных выборах в Верховную Раду в округе №184 - 31 октября Новая Каховка, Берислав, Горностаевка и другие населенные пункты этого региона будут выбирать себе нового мажоритарного представителя в парламент

Фото из открытых источников

Бывшие нардепы и дети нардепов, заявления из Соединенных Штатов и встречи избирателей с кандидатом, представители ведущих партий Херсонщины и неизвестный пока что кандидат от президентской "Слуги народа". RegioNews проанализировал ситуацию, которая сложилась на 184-м округе с центром в Новой Каховке перед довыборами в Раду, назначенными на 31 октября.

Партия власти - не всегда пропуск во власть

Для начала - коротко об истории. Округ №184, как и все другие в Украине, был создан в результате переформатирования электоральной карты Украины перед выборами-2012. Тогда, во времена махровой "регионализации" Украины, мажоритарку здесь выиграл представитель именно Партии регионов. Звали его Николай Дмитрук, это был классический пример локального бизнесмена, который пошел не просто в политику, а исключительно в партию власти.

Выборы в 2012 году Дмитрук выиграл у тогда еще самовыдвиженца Ивана Винника. Победа та получилась сомнительной - "регионал" получил депутатский мандат с перевесом в всего 0,02% (22 голоса!), оппонент обвинил его в фальсификациях, пошел в суд, но ВАСУ вынес решение в пользу Дмитрука. Впрочем, Винник вернул свое через два года, когда ситуация изменилась на противоположную. Уже Дмитрук, после бегства Януковича и краха Партии регионов, позиционировался как самовыдвиженец, а Винник шел от новой партии власти - БПП. На этот раз победа Винника была убедительной: 18,13% против 12,93%.

В 2019-м Винник снова стал самовыдвиженцем, но это ему не помогло. Действующий нардеп занял лишь третье место, набрав всего 10,64%. Представитель новой партии власти - "Слуги народа" - Даниил Репилевский обошел его втрое, набрав 32,16% голосов избирателей, однако не он торжествовал на округе. А известный местный бизнесмен Игорь Колыхаев, который в 2015-м стал депутатом облсовета от БПП, а через четыре года пошел в Раду. И пришел – с показателем 44,53%. Это, кстати, был единственный округ на Херсонщине, который не выиграли представители партии Владимира Зеленского.

Впрочем, пробыл депутатом Колыхаев недолго, поскольку уже в следующем году победил на мэрских выборах, став городским головой Херсона. Именно сложение им мандата и повлекло новый электоральный процесс.

Одних нет, а те не с нами

Конечно, основными кандидатами на освобожденное Колыхаевым место считались его предшественники. Которые, кстати, не сложили оружие и не забывали об этой возможности вернуться к власти. Дмитрук, который после небольшого перерыва в политической карьере в 2020 году прошел в Херсонский облсовет под флагами "Нашего края", был одним из главных претендентов на мандат. Впрочем, судьба определилась иначе – 21 августа 2021-го Дмитрук неожиданно умер. По слухам, у него случился сердечный приступ.

Другой бывший победитель 184-го округа - Иван Винник - жив. Но сейчас находится не в Украине, а аж в Соединенных Штатах. Но даже несмотря на это, он собирается принять участие в выборах-2021. Законодательство ему это позволяет, потому что в США он отправился не в эмиграцию, а только на учебу. Особой активности Винник пока не проявляет, ограничившись только заявлением о своем желании и уверенностью, что ЦИК его обязательно зарегистрирует.

"Серебряный призер" последних на сегодня выборов, главный неудачник 2019 года (проиграть под вывеской "Слуга народа" тогда было труднее, чем выиграть) Даниил Репилевский отошел от политики - занимается футболом. Его отец, депутат облсовета от ОПЗЖ Эдуард Репилевский, еще в начале 2020 года стал президентом возрожденной в степях Херсонщины симферопольской "Таврии", а сын при нем работает вице-президентом. И, судя по его странице в соцсети, довольно активно увлекся этим занятием. Поэтому вряд ли стоит ожидать его среди участников этого электорального забега.

Власть - народу! Или оппозиции

Пока одни думают, другие уже на полную работают на территории округа. Еще с июня начал обрабатывать электорат северной Херсонщины представитель недавно созданной бывшим "свободовцем" Юрием Левченко партии "Народовладдя" - Игорь Токовенко. Имидж, согласно вывеске, он выбрал себе подходящий - борца за народ и против олигархии. Токовенко активно гастролирует по округу, эксплуатируя всегда актуальную социальную тему "бедных против богатых". Причем кандидат выбрал редкий в украинских условиях путь прямого контакта с избирателями, что, очевидно, должно стать главным его козырем на довыборах.

Потенциальными кандидатами от условно проукраинской оппозиции считали двух нардепов прошлых созывов – Юрия Одарченко ("Батьківщина") и Сергея Хланя ("Європейська солідарність"). Однако глава херсонской облорганизации "ЄС" пока не делал заявлений о будущем баллотировании, хотя постоянно критикует действующую партию власти, поэтому, вероятно, именно на этом и будет строить свою гипотетическую избирательную кампанию.

Относительно Одарченко, то эта фамилия уже фигурирует в округе, но с другим именем. Еще в июле заявила о желании участвовать в промежуточных выборах на 184-м его дочь Екатерина Одарченко. Баллотироваться она будет от собственной партии "Національна платформа", которую и возглавляет. О намерении стать нардепом Одарченко заявила еще в июле, тогда же начали появляться на округе и в прессе соответствующие агитматериалы.

Региональные тяжеловесы

В противовес молодой оппозиции, вероятными фаворитами в борьбе за депутатский мандат являются представители местной власти. Еще в феврале, до сложения Колыхаевым депутатских полномочий, ОПЗЖ выдвинула кандидатом на 184-й округ первого замглавы Херсонского облсовета (и главы областной организации партии) Егора Устинова. Тот немедленно в лучших бюрократических традициях посетил несколько населенных пунктов округа, очертив заботу о населении.

ОПЗЖ в Бериславском районе (одном из двух, на территории которых и находится 184-й избирательный округ) имеет одну из крупнейших фракций в райсовете, а в Каховском – просто самую большую. Что является определенным формальным показателем популярности этой партии среди электората севера Херсонщины. Поэтому может стать главным аргументом в пользу Устинова.

Что важно, в Каховском райсовете фракция ОПЗЖ вдвое больше локальной партии Игоря Колыхаева "Нам тут жити". Важно это потому, что "Нам тут жити" также выдвинула своего кандидата на бывший "колыхаевский" округ – им стал заместитель председателя Херсонского облсовета Геннадий Лагута. У него два главных козыря в этой кампании. Во-первых, собственные активы на территории округа, которые будут работать на победу владельца. Во-вторых, популярность лидера партии, который два года назад уверенно выиграл здесь парламентскую мажоритарку.

А что же "Слуга народа"?

А ничего. По крайней мере, пока. После провала на округе в 2019-м партия власти на местных выборах в следующем продемонстрировала не тот результат, на который ожидалось – среди лидеров, но никакого преимущества, даже близко похожего на парламентский триумф, не наблюдалось. "Слуга народа" имеет двух мэров, причем один из них - Владимир Коваленко - выиграл мэрские выборы как раз в центре 184-го, в Новой Каховке. Но он, судя по всему, поддержит на выборах представителя ОПЗЖ Устинова. По крайней мере, на Масленицу Устинов приехал (с его слов, по приглашению) именно в Новую Каховку, и общался он с Коваленко довольно дружелюбно.

А больше серьезных кандидатур у "слуг" на севере Херсонщины и нет. Видимо, именно поэтому с началом избирательной кампании в местной прессе появились слухи о том, что партию власти на округе №184 будет представлять бывший руководитель Государственной архитектурно-строительной инспекции Алексей Кудрявцев.

В "активе" Кудрявцева – подозрение от Киевской городской прокуратуры за "пособничество в подделке официального документа и использовании при назначении на должность", совершенные им ради получения должности руководителя ГАСИ (следствие утверждало, что Алексей Кудрявцев заказал себе фальшивый иностранный диплом о высшем образовании, который пытался легализовать через Минобразования). Его даже объявляли в феврале в розыск, но он на следующий же день сам пришел в прокуратуру. За персоной Кудрявцева вроде бы стоит шведский бизнесмен Карл Стурен, который на Херсонщине занимается ветровой энергетикой (в недавнем прошлом - руководитель известной на всю страну компании "Чумак"). Поэтому, возможно, шведские финансовое влияние и связи вместе с выцветшим зеленым вывеской позволят перебить неприятный коррупционный шлейф.