На Тернопольщине начинают общественные консультации по обсуждению кандидатур на старост в ОТГ

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В Золотниковской тергромаде проведут общественные консультации по обсуждению кандидатур старост 13 сел этой ОТГ

Объявление об этом опубликовано на сайте общины, передает RegioNews.

27 сентября будут обсуждать кандидатуры старосты Сосновского старостинского округа, 28-го - Семиковского старостинского округа: 29-го - Соколовского старостинского округа: 30 сентября - Вышневчицкого старостинского округа, 1 октября - Буркановского старостинского округа, 4 октября - Зарваницкого старостинского округа.

На обсуждение приглашают жителей населенных пунктов Золотниковской тергромады, которые являются гражданами Украины и имеют право голоса на выборах. Им следует иметь паспорт гражданина Украины и соблюдать карантинные меры.

Как сообщалось, в мае нардепы отклонили 12 постановлений об отмене закона об Институте старост.

В апреле нардепам рекомендовали наделить поселковых старост новыми функциями: предоставлять административные услуги и/или выполнять отдельные задачи администратора.