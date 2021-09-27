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27 сентября 2021, 08:28 36

В Черкасской области начали расследование в отношении "двойника" кандидата от "Слуги народа"

27 сентября 2021, 08:28 36
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Фото: из открытых источников
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В Черкасской области правоохранители начали расследование в связи с регистрацией "двойника" кандидата в народные депутаты на довыборах в Верховную Раду на 197-м округе

Об этом сообщили в управлении полиции области, передает RegioNews.

Отмечается, что дело было открыто после получения заявления от другого кандидата в нардепы, который сообщил, что Центральная избирательная комиссия зарегистрировала его тезку.

Он сообщил, что зарегистрированный ЦИК мужчина изменил свои анкетные данные за неделю до подачи документов, чем препятствует ему баллотироваться на равных началах, вводя в заблуждение избирателей", - говорится в сообщении.

Следователи Золотоношского районного отдела полиции начали досудебное расследование в уголовном производстве по части 3 статьи 157 (Препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом в депутаты в округе №197(Черкасская область) еще одного Виталия Александровича Войцеховского.

выборы полиция Черкасская область голосование ЦИК Кандидат

 
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