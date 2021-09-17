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17 сентября 2021, 16:55 48

ЦИК зарегистрировал бывшего политзаключенного Сущенко кандидатом в нардепы

17 сентября 2021, 16:55 48
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из открытых источников
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Центральная избирательная комиссия зарегистрировала бывшего политзаключенного Романа Сущенко кандидатом в народные депутаты в округе №197 (Черкасская область) на промежуточных выборах

Как передает RegioNews, соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании комиссии.

Кроме этого, комиссия разрешила участвовать в выборах в Черкасской области Леониду Даценко, баллотирующемуся как самовыдвиженец и представителю блока Эдуарда Гурвица Григорию Козьме.

Напомним, что промежуточные выборы народных депутатов в округах №197(Черкасская область) и 184 (Херсонщина) запланированы на 31 октября. Промежуточные выборы в двух округах проходят, поскольку избранные в 2019 году перешли на другую работу. В частности, Игоря Колыхаева избрали мэром Херсона, а Александр Скичко возглавил Черкасскую облгосадминистрацию

выборы депутат Черкасская область Херсонская область ЦИК

 
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