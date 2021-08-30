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30 августа 2021, 14:11 260

Кличко пригласил на сессию Киевсовета министра культуры и главу столичной полиции

30 августа 2021, 14:11 260
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Фото из открытых источников
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Министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко и начальника Главного управления Нацполиции в Киеве Ивана Выговского пригласили на сессию Киевского горсовета

Об этом сообщил Киевсовет, передает RegioNews.

Пленарное заседание II сессии Киевского городского совета ІХ созыва состоится во вторник, 31 августа.

Письма в соответствующие инстанции были направлены от имени Киевского городского головы Виталия Кличко.

Руководители органов государственной власти приглашены в соответствии со статьей 26 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине" и в связи с многочисленными обращениями депутатов Киевского горсовета.

Министра Александра Ткаченко пригласили, чтобы заслушать информацию о деятельности в сфере охраны культурного наследия в Киеве.

Главу полиции Киева Ивана Выговского - с целью заслушивания информации о состоянии законности, борьбы с преступностью, охраны общественной безопасности и порядка и результатах деятельности на территории города Киева.

Как сообщалось, глава "Слуги народа" Корниенко заявлял, что в их фракции есть 50 человек, которые могут возглавить КГГА.

Раньше Никифоров рассказал, почему на СНБО пригласили Кличко - якобы из-за "развала архитектурного наследия Киева".

Также в Офисе президента назвали отговорками причину отсутствия Кличко на заседании СНБО.

Киев Минкульт министр полиция горсовет сессия Виталий Кличко

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