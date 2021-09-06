09:01  06 сентября
Коронавирус в Украине: после выходных количество новых инфицированных резко упало
10:49  06 сентября
В трех областях уровень COVID-госпитализации превышает норму - Минздрав
08:09  06 сентября
За сутки зафиксировали четыре нарушения: боевики били из гранатометов
UA | RU
UA | RU
06 сентября 2021, 09:31 14

"Слуги" готовят изменения в Конституцию: в Раде рассказали какие

06 сентября 2021, 09:31 14
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Президентская команда готовит ряд изменений в Конституцию Украины, в частности, вопросом №1 является децентрализация

Как передает RegioNews, об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук.

Так, отмечается, что в вопросе децентрализации "пришли к согласию уже практически по всем параметрам, остались несколько нюансов". Среди них, вопрос того, будет ли статус юридического лица в территориальных общинах.

У юридических лиц есть такое право как объединение, разъединение, слияние. Не приведет ли это к сепаратизму на государственном уровне, если мы дадим такой статус? Это как элементарный пример", - пояснил он

Среди других важных вопросов - процедура роспуска, оставлять ли районные советы, или является ли глава органом, или должностным лицом.

Внести в Верховную Раду законопроект планируют до конца сентября текущего года.

"Сейчас стоит вопрос завершения юридического шлифования текста. И я очень надеюсь, что ко Дню местного самоуправления (7 декабря, - ред.), мы уже попробуем этот вопрос на какой-то стадии решить", - считает политик.

В целом, для проведения изменений в Конституцию необходимо две сессии, то есть голосовать во втором чтении за такие изменения будут уже в феврале 2022 года.

Напомним, ранее первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал, что в Верховной Раде создали еще два межфракционных депутатских объединения - "За ратификацию Стамбульской конвенции" и "Запорожская инициатива".

закон Слуга народа Верховная Рада Конституция Руслан Стефанчук депутаты

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Округ №197: проявится ли на Черкасщине "синдром Вирастюка"
От США до встреч в палатках. Кто будет бороться на Херсонщине по 184-му округу за вакантное парламентское место
Все публикации »
Андрей Смолий
Владимир Фесенко
Янина Соколовская
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram