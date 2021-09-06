"Слуги" готовят изменения в Конституцию: в Раде рассказали какие

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Как передает RegioNews, об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук.

Так, отмечается, что в вопросе децентрализации "пришли к согласию уже практически по всем параметрам, остались несколько нюансов". Среди них, вопрос того, будет ли статус юридического лица в территориальных общинах.

У юридических лиц есть такое право как объединение, разъединение, слияние. Не приведет ли это к сепаратизму на государственном уровне, если мы дадим такой статус? Это как элементарный пример", - пояснил он

Среди других важных вопросов - процедура роспуска, оставлять ли районные советы, или является ли глава органом, или должностным лицом.

Внести в Верховную Раду законопроект планируют до конца сентября текущего года.

"Сейчас стоит вопрос завершения юридического шлифования текста. И я очень надеюсь, что ко Дню местного самоуправления (7 декабря, - ред.), мы уже попробуем этот вопрос на какой-то стадии решить", - считает политик.

В целом, для проведения изменений в Конституцию необходимо две сессии, то есть голосовать во втором чтении за такие изменения будут уже в феврале 2022 года.

Напомним, ранее первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал, что в Верховной Раде создали еще два межфракционных депутатских объединения - "За ратификацию Стамбульской конвенции" и "Запорожская инициатива".