В "Слуге народа" есть 50 человек, которые могут возглавить КГГА - Корниенко

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Во фракции "Слуга народа" есть 50 человек, которые могут возглавить Киевскую городскую государственную администрацию

Как пишет RegioNews со ссылкой на lb.ua об этом в комментарии журналистам заявил первый заместитель главы пропрезидентской фракции Александр Корниенко

По его словам, систему управления в Киеве нужно реформировать и эта реформа не должна противоречить Конституции.

"Сейчас мы работаем над тем, как можно интегрировать эти позиции в обновленную редакцию закона О Киеве. Надо выяснить процедурный момент. Потому что во втором чтении есть редакция, которая уже готова. Да много правок. Она очень новаторская. Мы не уверены, что город с помощью этих изменений сможет быстро благоустроиться”, – сказал Корниенко.

Говоря о том, кто из "слуг" мог бы возглавить КГГА, глава партии "Слуга народа" отметил, что "в нашей фракции назвать 50 людей, которые могут возглавить КГГА. Абсолютно профессионально управлять городом. У нас есть бывшие мэры, специалисты по местному самоуправлению. Мы провели децентрализацию”.

Напомним, что мэр столицы Виталий Кличко заявлял о своем потенциальном уходе по итогам заседания СНБО. Однако этого не произошло. В тоже время вопрос смены руководителя столичной горгосадминистрации не снят с повестки дня.