Кличко vs Зеленский: кулуарная битва за Киев превращается в открытую игру на вылет

Противостояние по линии Крещатик – Банковая, кажется, выходит на качественно новый уровень с плохо предсказуемыми последствиями

Противостояние по линии Крещатик – Банковая, кажется, выходит на качественно новый уровень с плохо предсказуемыми последствиями

После вчерашнего разгрома советского антуража на Аллее Героев Небесной Сотни эксперты заговорили о уже неприкрытой войне между столичным градоначальником Виталием Кличко и президентом Владимиром Зеленским. Как дальше она будет развиваться и к чему в конце концов приведет, попытался разобраться RegioNews.

Советская "газировка" как красная тряпка

Вчерашнее обострение на Аллее Героев Небесной Сотни началось с волны в соцсетях. Пользователи начали активно хейтить власть за устройство на месте гибели людей в 2014-м визуальных конструкций, воспроизводящих разные эпохи существования Украины - от Триполья до наших дней. Среди инсталляций нашлось место и для антуража времен Советского Союза.

Авторам экспозиции, а их олицетворяли исключительно с Офисом президента, забросили надругательство над памятью погибших участников Революции достоинства. Вскоре сетевое возмущение вылилось на улицу. На Институтской собрались несколько групп представителей "Нацкорпуса", которые начали крушить конструкции. Вскоре прибыла полиция, но первому отряду не удалось унять протестующих и пришлось ожидать подкрепления. Во время силового противостояния нескольких "нацкорпусовцев" задержали и посадили в автобус Нацполиции. Однако их коллеги устроили осаду транспортного средства и попробивали колеса. Впрочем, автобусу все же удалось выехать в направлении Печерского райотдела полиции. Там мятежников продержали несколько часов, но все-таки отпустили. Не дожидаясь, пока райотдел станет очередным объектом осады. К тому же отпустили без выдвижения подозрений и обвинений.

Тем временем на месте событий, возле советских конструкций, появилось новое действующее лицо – городской голова Киева Виталий Кличко пришел с возмущением и заявил, что городские власти не согласовывали установку здесь каких-либо посторонних конструкций. "Город не выдавал никаких разрешительных документов на подобные перформансы. Организацией празднования Дня Независимости, в частности, концепцией и декорациями для праздничных мероприятий занимается Офис президента. Распоряжением КГГА относительно празднования 30-летия Независимости Украины на Аллее Героев Небесной Сотни предусмотрено только возложение цветов", - процитировали мэра на его официальной странице в Facebook. А Кличко добавил, что, по его мнению, на месте, где погибли украинские патриоты, не уместны символы ностальгии по СССР.

Качели для Кличко

Этот публичный выход Виталия Кличко на улицу с прямыми обвинениями в сторону Офиса президента стал наглядным подтверждением обострения между ним и президентской командой и лично Владимиром Зеленским. После двух лет качелей, когда периодически педалировался вопрос увольнения экс-боксера с должности главы КГГА, ситуация, наконец, приблизилась к кульминации. Ведь для многих стало ясно, что операция Банковой по устранению Кличко сейчас перешла в активную фазу. И вопрос выдачи указа о лишении его этой должности политикум ожидает чуть ли не ежеминутно.

Кстати, для этого у Зеленского есть несколько стимулирующих факторов. Во-первых, мэр Киева однозначно демонстрирует намерения участвовать в будущей президентской избирательной кампании и развивает политическую сеть по всей Украине. На его стороне - поддержка многих влиятельных местных элит, среди которых и несколько мэров ключевых городов. Его политическим флагманом также постепенно становится Ассоциация городов. Столичный градоначальник привлекает поддержку и мировых элит. Все это не может не раздражать хозяина Банковой и его окружение, ведь все это вполне способно перерасти в проблемы со вторым сроком для Зеленского.

Вторым аспектом, производным от первого, наблюдатели также считают угрозу осенних социальных протестов. Якобы Кличко на должности главы исполнительной ветви киевской городской власти будет подыгрывать протестам и подогревать напряжение вместо того, чтобы охлаждать горячие головы. И хотя будущие протесты пока что есть лишь страшилкой без существенного основания, в ОП не могут сбрасывать подобный сценарий со счетов и действуют на опереждение – ведь свой человек в кресле главы горгосадминистрации столицы, традиционно являющейся сердцем протестных событий, дает гораздо больше контроля, чем пребывание на этой позиции враждебно настроенного Кличко.

Накануне свидетельством того, что время президентского указа неуклонно приближается, стало еще одно заявление мэра - его очень беспокоит активность правоохранителей, которые в течение уже нескольких месяцев ведут активную разработку многих ключевых лиц в окружении киевского главы и пытаются выйти непосредственно на него самого. "И делается это с одной целью - осквернить мою репутацию. И создать почву, чтобы, вопреки Конституции, назначить председателем КГГА залетного ставленника, а не того, кого выбрали киевляне", - заявил Кличко в своем свежем видеообращении.

Фактор Меркель

Все это - признаки того, что Банковая перешла к сценарию обострения, которое должно вылиться в увольнение Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации. И Офису президента есть куда в этом вопросе спешить. Одним из стимуляторов активного решения вопроса является предстоящий визит канцлера Германии Ангелы Меркель, который должен состояться 22 августа.

Известным фактом является то, что между Меркель и Кличко существует определенная симпатия, которая проявляется в поддержке со стороны главы немецкого правительства. Она демонстрирует ее еще со времен Майдана, когда публично называла тогда еще будущего мэра Киева лидером украинской оппозиции и вероятным преемником Януковича в президентском кресле.

Очевидно, что в Киеве Меркель будет ставить перед Зеленским вопрос неприкосновенности столичного городского головы на его административной должности. Поэтому перед президентом стоит очень сложный вопрос: либо увольнять Кличко до 22 августа, либо делать это уже после ее отъезда. И первый, и второй варианты будут иметь существенные осложнения для главы государства. Подобным превью к визиту Зеленский заслужит не только укоризненный взгляд фрау канцлерин – он рискует усложнить диалог накануне "Крымской платформы", где от Меркель зависит очень многое. И вообще, такой недружественный шаг может еще больше усилить неприятие украинского лидера в Европе.

Если же Зеленский дождется отъезда главы правительства ФРГ, то это будет выглядеть плевком в спину. Поскольку последняя явно оставит в Киеве четкие наставления относительно Кличко. Поэтому его увольнение после этого будет еще более опасным для украинского президента.

Коалиция К.А.Р.

Тем временем вчерашние события на Майдане свидетельствуют, что киевский мэр готов к следующему раунду и открытому публичному противостоянию. Похоже, Кличко уже исчерпал запас возможностей договориться с ОП о собственной неприкосновенности и вполне представляет себе стратегию дальнейшей игры. Его выход к автоматам с "газировкой" стал, возможно, первой позиционной победой будущего противостояния.

И эту возможность ему подарили именно функционеры Зеленского. Этим советским перформансом Банковая ударила в штангу и загнала сама себя в угол, ведь выставила своего лидера закоренелым "совком", хотя именно этого технологи президентского офиса стараются максимально избегать, позиционируя Зеленского как политика с патриотической и национально направленной позицией. Теперь же Кличко оставалось лишь выйти на улицу и добавить масла в огонь умирающей патриотической репутации президента.

Вместе с тем на поверхность начали всплывать и определенные расклады по коалиции, которая создается в поддержку мэра Киева. Политические эксперты обратили, в частности, внимание на синхронность действий "Национального корпуса" и киевского городского головы в деле борьбы с советскими декорациями на Аллее. Как известно, многие видят приближенность "Нацкорпуса" к бывшему министру внутренних дел Арсена Авакова, который лишился должности, но пока не прояснил своей следующей политической позиции.

Поэтому не удивительно, что кое-кто усмотрел в этой последовательности очертания зарождения новой политической коалиции, где Аваков может усилить позиции потенциального конкурента Зеленского на предстоящих выборах. Стоит также учесть, что перед этим еще одно не последнее в государстве лицо, спикер парламента Дмитрий Разумков, чье политическое плавание становится все более самостоятельным, также продемонстрировал свою симпатию к Кличко на недавнем Украинском муниципальном форуме в Одессе. И предположение о том, что эта троица Кличко-Аваков-Разумков вполне может оказаться на общей политической платформе, уже не является таким уж нереалистичным сценарием.