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06 сентября 2021, 14:37 9

У Зеленского нет оснований для роспуска Рады - Разумков

06 сентября 2021, 14:37 9
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Фото из открытых источников
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У Президента Украины Владимира Зеленского на данный момент не оснований распускать парламент

Как передает RegioNews, об этом на брифинге заявил спикер парламента Дмитрий Разумков реагируя на заявление первого вице-спикера Руслана Стефанчука о наличие формальных обстоятельств для разгона нынешнего созыва.

"По состоянию на сегодня ни одна из них норм Конституции, в соответствии с которыми, Глава государства может досрочно прекратить полномочия парламента не выполнена. Если кому-то что-то хочется - это право наших коллег, у нас же свобода слова, демократия… Я, например, себе не позволяю трактовать Конституцию", - сказал Разумков.

Он также высказал надежду, что "коллеги, советники, другие участники этого процесса не будут вводить президента в заблуждение и толкать его на нарушение действующего законодательства, тем более Конституции".

"Но я уверен, что президент сам разберется и не допустит таких манипуляций", - подчеркнул спикер.

Спикер напомнил, что согласно Конституции президент может досрочно распустить Верховную Раду, если не сформирована коалиция, если Рада не смогла собраться на свое пленарное заседание в течение 30 дней, а также если не сформировано правительство.

Верховная Рада президент Офис президента Конституция спикер

 
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