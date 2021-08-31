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31 августа 2021, 10:02 536

Ткаченко пригласил Кличко к себе в ответ на вызов в Киевсовет

31 августа 2021, 10:02 536
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Фото: из открытых источников
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Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко пригласил городского голову Киева Виталия Кличко к себе в министерство в ответ на вызов в Киевсовет

Об этом стало известно из сообщения министра в Telegram, передает RegioNews,

Так, Ткаченко написал что сейчас находится "в официальном отпуске, а не спонтанной командировке" и, по его мнению, городская власть знала о его отпуске.

Очевидно, на это и был расчет. И все как всегда из-за публикаций в соцсетях. Однако не на тех напали. Завтра в КГГА ожидайте мою заместительницу, Светлану Фоменко", - отметил министр.

В свою очередь Ткаченко предложил Кличко явиться в министерство и объяснить, "почему режимы исторических ареалов в Киеве одни из худших в стране".

Кроме того, министра интересует, почему до сих пор не утвержден историко-архитектурный план Киева, а разрешения на строительство в историческом ареале выдаются в обход МКИП.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко пригласил на сессию Киевсовета министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко и начальника Главного управления Нацполиции в Киеве Ивана Выговского.

Киев Минкульт Киевсовет культура Александр Ткаченко

 
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