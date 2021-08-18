Партия "УДАР" назвала обыски в КГГА политическим давлением

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Политическая партия "УДАР Виталия Кличко" требует от власти остановить политическое давление на политсилу и ее лидера, что осуществляется с помощью правоохранительных органов

Соответствующее заявление обнародовано на официальном сайте партии в среду, передает RegioNews.

В нем отмечается, что в партии считают многочисленные обыски, которые проводятся в подразделениях КГГА, коммунальных предприятиях и подрядных организациях с мая, "зачисткой политического поля от конкурентов".

В партии отмечают, что Офис президента не прекращает попыток дискредитировать Виталия Кличко и таким образом "пытается создать почву, чтобы вопреки законам назначить главой КГГА "залётного" ставленника, а не того, кого избрали киевляне".

Банковая видит в Виталии Кличко главного конкурента. Лидер партии "УДАР" имеет один из самых высоких рейтингов доверия украинцев и самый маленький среди политиков антирейтинг. Дополнительным стимулом для усиления давления стало объединение "УДАРа Виталия Кличко" с другими политическими силами для консолидации усилий в противодействии некомпетентной власти, - отмечается в заявлении.

В "УДАРе" заявляют, что давление оказывается не только на Виталия Кличко, но и на других партийцев. Уточняется, что правоохранители неоднократно врывались с обысками в их дома, приходили и к лидеру "УДАРа".

Дерзкие действия правоохранителей по указанию руководства ОП и при поддержке провластных народных избранников показывают, что Банковая готова идти до конца в уничтожении политического конкурента любой ценой. Даже ценой остановки столицы. Требуем от власти остановить давление на политическую партию "УДАР Виталия Кличко" и ее лидера с помощью подконтрольных правоохранительных органов. Призываем международных партнеров отреагировать на действия украинской власти и помочь вернуть ее на путь законности, - говорится в заявлении "Удара".

Как сообщалось, сегодня правоохранители пришли с обысками в Департамент образования КГГА, также в Киеве СБУ разоблачила противоправную деятельность руководства "Жилинвестбуд-УКБ".

Вчера прокуратура проводила обыски по делу о хищении бюджета на строительстве дорог в столице.

16 августа МВД и Генпрокуратура взялись за руководство столичной инспекции по парковке, а прокуратура проводила обыски в Управлении образования Печерской РГА.

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