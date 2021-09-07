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07 сентября 2021, 14:56 3175

В Раду проходит четыре партии - опрос

07 сентября 2021, 14:56 3175
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Четыре политические силы преодолели бы проходной 5%-й барьер, если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее время

Об этом свидетельствуют данные исследования социологической группы "Рейтинг", проведенного 2-4 сентября, передает RegioNews.

За партию "Слуга народа" проголосовали бы 25,8% определившихся респондентов, за партию "Европейская солидарность" - 14,1%, за партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 12,4%, за Всеукраинское объединение "Батькивщина" - 10,6%. В то же время еще ряд политсил имеют рейтинг, приближающийся к проходному барьеру, и сохраняют шансы на попадание в парламент: "Сила и честь" (4,9%), партия Мураева "Наши" (4,7%), "Украинская стратегия Гройсмана" (4,5%), Радикальная партия Олега Ляшко (4,2%).

3,6% готовы поддержать Партию Шария, 3,4% - "УДАР" Виталия Кличко, 3,2% - Партию Притулы, 2,5% - Всеукраинское объединение "Свобода", 1,8% - партию "Голос", 1,5% - партию "За майбутне".

Не намерены голосовать 7% от общего количества опрошенных, 8,6% не смогли определиться с ответом.

По сравнению с соцопросом, проведенным группой "Рейтинг" в июле текущего года, вырос рейтинг партии "Слуга народа", "Сила и честь" и Партии Шария и снизились рейтинги "Батькивщины" и Радикальной партии.

Во время исследования было опрошено 2500 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех подконтрольных правительству областях методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров). Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения, ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2%.

Как сообщалось в июле, согласно опросом, разрыв между "Слугой народа" и "Евросолидарностью" на выборах в Раду сокращался.

Также в начале июля, согласно опросу "Социса", в Раду проходили пять партий. "Слуга народа" лидирует.

партии рейтинг опрос Верховная Рада социология

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