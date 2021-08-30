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30 августа 2021, 15:14 8

Разумков утверждает, что в Раде не хватает голосов для принятия закона о Большом гербе

30 августа 2021, 15:14 8
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Фото из открытых источников
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Спикер парламента допустил, что нардепы предложат свои правки к законопроекту о Большом гербе Украины. Вопросы у депутатов, в частности, вызывают корона и лапы льва, изображенные на макете

Об этом глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил в эфире телеканала "Интер", передаёт RegioNews.

По состоянию на воскресенье, 29 августа, в Верховной Раде нет достаточного количества голосов народных депутатов для принятия президентского законопроекта об утверждении большого Государственного герба.

По словам Разумкова, во время внеочередной сессии Рады 24 августа депутаты смогли принять законопроект №5712 "О большом Государственном Гербе Украины" только в первом чтении, так как "у многих коллег есть замечания к этому макету" герба. В тот день поддержали инициативу о внедрении нового государственного символа 257 народных депутатов. Для окончательного утверждения этого законопроекта необходимо набрать конституционное большинство — 300 голосов.

Я думаю, что дискуссия по нему продлится… на сегодня я не вижу 300 голосов, объективно. И это показал зал Верховной Рады. Будем смотреть, каким будет конечный вариант. Много вопросов и по короне, и по лапам (льва — ред.), — сказал Разумков.

В то же время спикер парламента допустил, что нардепы будут подавать свои правки в макет большого герба — в каждой правке должно содержаться конкретное предложение, его описание и выводы специалистов по геральдике.

Это будет серьезная дискуссия, — добавил Разумков.

Как сообщалось, 24 августа парламент принял в первом чтении проект Закона "О большом Государственном Гербе Украины". Он принят Верховной Радой в первом чтении 257-ю голосами "за".

Ранее Комитет Рады поддержал законопроект Зеленского о большом государственном гербе Украины.

Также известно, что часть фракций Рады не намерена поддерживать Большой герб Зеленского.

Читайте также: Четыре конкурса: как Украина шла к Большому гербу.

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