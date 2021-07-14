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14 июля 2021, 18:14 164

Комитет Рады поддержал законопроект Зеленского о большом государственном гербе Украины

14 июля 2021, 18:14 164
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Фото из открытых источников
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Комитет организации госвласти поддержал законопроект № 5712 Президента Украины Владимира Зеленского о большом государственном гербе Украины

Об этом сообщил депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

Результы голосования:” за " — 17,” против "— 2, и "воздержались" - 3, - написал Качура.

Как сообщалось,часть фракций Рады не намерена поддерживать большой герб Зеленского.

Владимир Зеленский герб Верховная Рада президент комитет Александр Качура

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