Комитет Рады поддержал законопроект Зеленского о большом государственном гербе Украины
Комитет организации госвласти поддержал законопроект № 5712 Президента Украины Владимира Зеленского о большом государственном гербе Украины
Об этом сообщил депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура в своем Telegram-канале, передает RegioNews.
Результы голосования:” за " — 17,” против "— 2, и "воздержались" - 3, - написал Качура.
Как сообщалось,часть фракций Рады не намерена поддерживать большой герб Зеленского.
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