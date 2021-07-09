Часть фракций Рады не намерена поддерживать Большой герб Зеленского

Фото из открытых источников

Утвердить эскиз большого герба президент Зеленский предлагает депутатам безотлагательно. Согласно Конституции, для этого необходимы голоса не менее двух третей от конституционного состава Верховной Рады, то есть по крайней мере 300 депутатов. Часть фракций уже заявила, что не будут поддерживать эту идею Зеленского

Об этом сообщает Радио Свобода, передает RegioNews.

Нет никакого смысла поддерживать то, что является пережитком российского империалистического наследия. Нам достаточно трезубца – нашего единого герба, потому что это признак суверенного, независимого, унитарного государства, а не федерации, как того хочет Кремль, – пояснил представитель фракции "Голос" Роман Лозинский.

Владимир Вятрович из "Европейской солидарности" также считает, что трезубец "за десятки-сотни лет борьбы за независимость и уже за 30 лет независимой Украины стал таким объединяющим символом".

Сейчас пытаться вносить еще какие-то дополнительные дополнения к этому гербу – только дополнительно раскалывать общество, - добавляет Вятрович.

В то же время есть и те, кто еще не определился: поддерживать предложенный президентом эскиз или нет.

Если исходить из Конституции, большой герб нужен, однозначно. В каком виде нужен? Мы будем еще изучать этот вопрос. И в первую очередь послушать здесь надо будет профессиональных историков, – сказал член фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Загородний.

О том, поддерживать ли проект большого герба, рассуждают ныне даже некоторые представители монобільшості.

Корона удивляет одинаково всех. Это не политики сейчас нарисовали эту корону, а это было предложение 2009 года включить в герб корону. Вроде бы, Владимира Великого (на самом деле ее не существует и описаний ее тоже не существует). Ну и вообще короны бывают либо в монархиях, либо в странах, которые, возможно, раньше были монархиями. Но мы республика, которая никогда не была монархией. В самые темные времена, когда был Янукович, он тоже не выражал желание править вечно, и, я думаю, что и у президента Зеленского совершенно нет такого желания, – пояснил член фракции "Слуга народа" и член комитета по вопросам организации госвласти Дмитрий Гурин.

Корона - не единственная проблема. По мнению экспертов, внесенный в Раду Зеленским эскиз большого герба вообще не очень соответствует традициям геральдики. В частности, щитодержатели - казак и лев, – на нем не только неправильно расположены, но и изображены в неподходящих цветах.

Несмотря на это, в руководстве "Слуги народа" будут голосовать проект без длительных обсуждений.

Мы будем рекомендовать голосовать в первом чтении и в целом, а там будем смотреть, как комитет поддержит, как зал, – рассказал первый заместитель председателя фракции "Слуга народа", член комитета по вопросам организации госвласти Александр Корниенко.

Как сообщалось, 28 июня Президент Зеленский внес в Раду законопроект о большом Государственном Гербе Украины.

29 июня появилось изображение большого герба Украины, который предлагает Зеленский.

30 июня Комитет Рады поддержал законопроект о большом государственном гербе.