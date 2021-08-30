Разумков стверджує, що в Раді бракує голосів для прийняття закону про Великий герб

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Спікер парламенту припустив, що нардепи запропонують свої правки до законопроєкту про Великий герб України. Питання у депутатів, зокрема, викликають корона і лапи лева, зображені на макеті

Про це голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив в ефірі телеканалу "Інтер", передає RegioNews.

Станом на неділю, 29 серпня, у Верховній Раді немає достатньої кількості голосів народних депутатів для прийняття президентського законопроєкту Про затвердження Великого Державного герба.

За словами Разумкова, під час позачергової сесії Ради 24 серпня депутати змогли прийняти законопроєкт №5712 "Про Великий Державний Герб України" тільки в першому читанні, оскільки "у багатьох колег є зауваження до цього макету" герба. Того дня підтримали ініціативу про впровадження нового державного символу 257 народних депутатів. Для остаточного затвердження цього законопроєкту необхідно набрати конституційну більшість - 300 голосів.

Я думаю, що дискусія щодо нього триватиме... на сьогодні я не бачу 300 голосів, об'єктивно. І це показав зал Верховної Ради. Будемо дивитися, яким буде кінцевий варіант. Багато питань і по короні, і по лапах (лева - ред.), — сказав Разумков.

У той же час спікер парламенту припустив, що нардепи будуть подавати свої правки в макет Великого герба — в кожній правці має міститися конкретна пропозиція, її опис і висновки фахівців з геральдики.

Це буде серйозна дискусія, - додав Разумков.

Як повідомлялося, 24 серпня парламент ухвалив у першому читанні проєкт Закону "Про Великий Державний Герб України". Він прийнятий Верховною Радою в першому читанні 257-ма голосами "за".

Раніше Комітет Ради підтримав законопроект Зеленського про Великий Державний Герб України.

Також відомо, що частина фракцій Ради не має наміру підтримувати Великий герб Зеленського.