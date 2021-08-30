Разумков назвал обстрелы Авдеевки нарушением Минских договоренностей

Фото: dn.gov.ua

Сегодня, 30 августа, в Донецую область с официальным визитом прибыл председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков. Причиной визита стало очередное обострение ситуации на Донбассе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Суспільне".

Обстрелы Авдеевки - это серьезные нарушения Минских договоренностей. Мы точно не будем молчать и будем защищать свою территорию", - заявил председатель ВР.

Разумков рассказал, что один из украинских военнослужащих, получивший ранения во время обстрелов Авдеевки 28 августа, находится в тяжелом состоянии.

"Мы готовы к таким вызовам, но здесь большая ответственность лежит и на коллегах из ОБСЕ, которые должны это фиксировать. Очень хотелось бы, чтобы оно (ОБСЕ - ред.) функционировало круглосуточно, а не утром до третьего. Они просто должны быть эффективными, чтобы весь мир понимал, кто что делает", - подчеркнул он.

Во время рабочей поездки глава ВР планирует еще посетить КПВВ на линии разграничения и ряд других объектов в Донецкой области.

Напомним, в Донецкой области вблизи станции Авдеевка временно ограничили движение поездов из-за артиллерийского обстрела с неподконтрольной Украине территории. Работники станции Авдеевка и пассажиры были эвакуированы в укрытие.