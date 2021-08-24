Парламент принял в первом чтении проект Закона "О большом Государственном Гербе Украины"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прямую трансляцию внеочередного заседания Рады.

"За" Большой Государственный Герб Украины проголосовали 257 народных депутатов.

Нардеп Ольга Совгиря отметила Основные положения законопроекта в своем Telegram-канале.

Предполагается детальное описание составляющих элементов Государственного Герба Украины, главным из которых является Знак княжеского государства Владимира Великого;

к законопроекту прилагаются 4 приложения с детальным изображением Большого Государственного Герба Украины для его одинакового воспроизведения и использования;

использование большого Государственного герба будет обязательным в деятельности и символике отдельных органов государственной власти, в частности на фасадах и печатях Президента Украины, Верховной Рады, КМУ, Конституционного и Верховного судов;

запрещается использование большого Государственного Герба в символике политических партий, в рекламе или в способ, которым выражает насилие или пренебрежение к нему;

органам государственной власти и местного самоуправления, а также и частным юридическим и физическим лицам не запрещается использование большого государственного Герба Украины, при условии уважительного отношения к нему, - написала Совгиря.