Парламент принял в первом чтении проект Закона "О большом Государственном Гербе Украины"
Проект Закона «О большом Государственном Гербе Украины» (№ 5712) принят Верховной Радой в первом чтении 257-ю голосами "за"
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прямую трансляцию внеочередного заседания Рады.
"За" Большой Государственный Герб Украины проголосовали 257 народных депутатов.
Нардеп Ольга Совгиря отметила Основные положения законопроекта в своем Telegram-канале.
Предполагается детальное описание составляющих элементов Государственного Герба Украины, главным из которых является Знак княжеского государства Владимира Великого;
к законопроекту прилагаются 4 приложения с детальным изображением Большого Государственного Герба Украины для его одинакового воспроизведения и использования;
использование большого Государственного герба будет обязательным в деятельности и символике отдельных органов государственной власти, в частности на фасадах и печатях Президента Украины, Верховной Рады, КМУ, Конституционного и Верховного судов;
запрещается использование большого Государственного Герба в символике политических партий, в рекламе или в способ, которым выражает насилие или пренебрежение к нему;
органам государственной власти и местного самоуправления, а также и частным юридическим и физическим лицам не запрещается использование большого государственного Герба Украины, при условии уважительного отношения к нему, - написала Совгиря.
Как сообщалось, 18 августа Зеленский инициировал внеочередную сессию Рады за свой законопроект о Большой Герб.
Ранее, 14 июля Комитет Рады поддержал законопроект Зеленского о большом государственном гербе Украины.