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24 августа 2021, 15:29 8

Парламент принял в первом чтении проект Закона "О большом Государственном Гербе Украины"

24 августа 2021, 15:29 8
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Фото из открытых источников
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Проект Закона «О большом Государственном Гербе Украины» (№ 5712) принят Верховной Радой в первом чтении 257-ю голосами "за"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прямую трансляцию внеочередного заседания Рады.

"За" Большой Государственный Герб Украины проголосовали 257 народных депутатов.

Нардеп Ольга Совгиря отметила Основные положения законопроекта в своем Telegram-канале.

Предполагается детальное описание составляющих элементов Государственного Герба Украины, главным из которых является Знак княжеского государства Владимира Великого;

к законопроекту прилагаются 4 приложения с детальным изображением Большого Государственного Герба Украины для его одинакового воспроизведения и использования;

использование большого Государственного герба будет обязательным в деятельности и символике отдельных органов государственной власти, в частности на фасадах и печатях Президента Украины, Верховной Рады, КМУ, Конституционного и Верховного судов;

запрещается использование большого Государственного Герба в символике политических партий, в рекламе или в способ, которым выражает насилие или пренебрежение к нему;

органам государственной власти и местного самоуправления, а также и частным юридическим и физическим лицам не запрещается использование большого государственного Герба Украины, при условии уважительного отношения к нему, - написала Совгиря.

Как сообщалось, 18 августа Зеленский инициировал внеочередную сессию Рады за свой законопроект о Большой Герб.

Ранее, 14 июля Комитет Рады поддержал законопроект Зеленского о большом государственном гербе Украины.

Владимир Зеленский герб Верховная Рада голосование законопроект

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