Четыре конкурса: как Украина шла к Большому гербу

Борьба за Большой государственный герб Украины началась еще до провозглашения независимости. И продолжается до сих пор

Борьба за Большой государственный герб Украины началась еще до провозглашения независимости. И продолжается до сих пор

Фото: rada.gov.ua

Украина 30 лет выбирает Большой государственный герб, и только сейчас этот многолетний процесс выходит на финишную прямую. Какими были четыре гербовых конкурса, кто на них побеждал, какие призы получал и чем, в конце концов, завершится вся эта "санта-барбара", исследовал RegioNews.

Бурные девяностые: два конкурса, разграничение гербов

Вопрос большого герба возник в Украине отнюдь не с восстановлением независимости страны. Еще в 1930-х годах известный украинский художник и геральдист Николай Битинский по заказу правительства УНР в экзиле создал целую серию гербов – большой, средний и малый. Малым был привычный для нас тризуб Владимира Великого, на который и оперлись политики ранних 1990-х в поисках вариантов для государственной символики молодой страны.

Самый первый конкурс на создание Государственного герба Украины объявили еще до утверждения Акта провозглашения независимости Украины – 24 июня 1991-го. Впрочем, само слово "независимость" уже тогда было в употреблении - до начала 1992-го, то есть однажды, День независимости праздновали 16 июля, в годовщину принятия Декларации о государственном суверенитете Украины.

Конкурс длился с 1 июля по 1 октября 1991 года, пятерым победителям пообещали выплатить премии по 1500 еще советских рублей. На конкурс было заявлено более 200 вариантов, 192 из которых использовали тризуб как центральный элемент. Однако ничем тот конкурс не завершился. То есть победителя, конечно, определили - им стал общий проект геральдиста Андрея Гречило и художника Ивана Турецкого, состоявший из двух вариантов - Большого и Малого гербов. Но дальше эти варианты никуда не пошли.

Впрочем, после референдума 1 декабря стало очевидно, что государственную символику таки надо утверждать. Поэтому на заседание Верховной Рады 19 февраля 1992 года вынесли лишь скромный золотой тризуб на синем щите, который мы используем и сегодня. Впрочем, и этот вариант мог не пройти через позицию так называемой "группы 239" (тогдашнего экс-комунистического большинства), поэтому, по предложению президента Леонида Кравчука, тризуб назвали Малым гербом, "считая его главным элементом Большого герба Украины", который примут когда-то позже.

"Когда-то" наступило в 1996 году, во время конституционной эпопеи. Депутаты вновь утвердили лишь Малый герб, а по вопросу Большого в ноябре того же года создали соответствующую комиссию. Комиссия рассмотрела 420 вариантов Большого герба и... не утвердила ни одного. Большой герб снова завис в воздухе на неопределенный срок. Стоит отметить, что одним из вариантов был проект коллектива под руководством Александра Ивахненко, к которому украинская власть вернется через несколько десятилетий.

2000-е Кучмы: Зеленский не первый

Выиграв второй раз выборы-1999, второй президент Украины Леонид Кучма тоже обратил внимание на отсутствие у Украины Большого герба. И 11 января 2001 года отправил в парламент соответствующий законопроект. По версии Кучмы, Большой государственный герб должен выглядеть следующим образом: "Изображение на синем щите золотого Знака Княжеского Государства Владимира Великого (малого Государственного Герба Украины); над щитом - изображение великокняжеского венца и сине-золотого шатра; по бокам щита - щитодержателей: справа - золотого льва, слева - казака с мушкетом; под щитом - ленты, объединяющей национальные краски - синюю и желтую; под лентой - золотых колосьев пшеницы, соединенных гроздью калины".

Главное научно-экспертное управление тут же дало свою оценку, которая в целом была положительной – можно голосовать, но с несколькими замечаниями. В частности, там отметили, что "опущенное книзу изображение растения (гроздь калины) в геральдике является символом печали", а также отметили необходимость соблюдения баланса между частями герба – запорожский казак там явно преобладал над галицким львом.

На следующий день проект закона отправили в профильный комитет и... на этом история кучмовского Большого герба закончилась. Дважды – в феврале и сентябре – президент определял этот законопроект, как неотложный, но даже комитет не сподобился на хоть какую-то реакцию, не говоря уже о попадании этого варианта в зал голосований парламента.

2000-е Ющенко: еще один конкурс

Уже при президентстве Виктора Ющенко в октябре 2007 года Кабмин Виктора Януковича объявил новый конкурс на "лучший эскиз большого Государственного Герба Украины". Известны денежные премии, которые обещали трем победителям – 12, 8 и 5 тыс. гривен. Конкурс завершился в сентябре 2008-го, уже при премьерстве Юлии Тимошенко, а 15 июля 2009-го ее правительство утвердило вариант, который победил, как проект Большого государственного герба.

Как видим, все это время идея Большого герба крутилась вокруг одной и той же формулы – в центре тризуб, по бокам казак и лев, что должно было бы символизировать актуальность фразы "Восток и Запад вместе", ведь это было особенно важно после выборов-2004, где украинцев ради победы одного из кандидатов охотно делили в политической рекламе (или, скорее, антирекламе) на три сорта. Впрочем, до президентских выборов-2010 правительство Тимошенко не успело донести этот проект до Верховной Рады, а после победы Януковича правительство Николая Азарова в августе 2011-го вообще отменило все решения предшественников относительно Большого герба, а саму комиссию по подготовке и проведению конкурса просто ликвидировало.

Поэтому идея Большого государственного герба снова впала в анабиоз. Во времена президента Петра Порошенко сначала было не до гербов – война, экономический кризис, попытки избежать дефолта. А потом нашлись другие факторы для пиара действующей власти (то же усиление армии или создание независимой церкви), посему идею Большого герба не вытаскивали из-под сукна "за ненадобностью". И только в августе 2020 года руководство Верховной Рады и партии "Слуга народа" объявило новый, уже четвертый конкурс.

2020-й: победил, но не победил

Конкурс, в отличие от предыдущего, дпродолжался недолго – уже в ноябре из 112-ти работ выбрали победителя. Им стал Алексей Кохан, который участвовал еще в первом конкурсе (что интересно – он был конкурентом нынешнего главы комиссии и автора Малого герба Андрея Гречило.) В 1991 году вариант Кохана имел элемент, отличавший его от всех последующих "базовых" эскизов Большого герба - вместо казака одним из щитодержателей был архангел Михаил. Именно такой вариант – щит с тризубом держат геральдический лев и архангел – Кохан предложил на конкурсе-2020. Но на этот раз не забыл и о казаке – над тризубом, вместо короны, он поместил хоругвь, на которой и было изображение запорожца.

Свои 100 тыс. гривен Кохан заработал, но вариант вызвал шквал критики в обществе. Были даже такие глумливые комментарии, что архангел Михаил рекламирует житомирские носки. Впрочем, на День Конституции президент Владимир Зеленский таки внес в Раду закон о Большом государственном гербе. Но не тот, который победил на конкурсе.

Вариант, предложенный главой государства, был похож на эскиз команды Ивахненко из конкурса 1996 года и почти точно копировал победителя конкурса 2007-2008 годов. Собственно говоря, именно это и подчеркнул в своем объяснении "почему выбрали не победителя" глава президентской партии Александр Корниенко - мол, мы никому ничего не обещали, а вариант, выбранный Зеленским, фигурировал в предыдущих конкурсах, то почему бы и нет.

Как бы то ни было, вариант в конце концов избран, подан в Верховную Раду, и 24 августа депутаты на внеочередной сессии должны проголосовать за него в первом чтении. Или не проголосовать. Представитель"Голоса" Ярослав Юрчишин, комментируя в Twitter, заявил, что 300 голосов (необходимых для изменения Конституции, в которую должен быть записан Большой государственный герб) без фракции ОПЗЖ власть не соберет. А будет ли пророссийская политсила голосовать за этот законопроект…

Здесь стоит вспомнить, что Малый герб в феврале 1992-го так же голосовали вчерашние коммунисты, которых нельзя было заподозрить в искренних симпатиях к независимому украинскому государственному проекту. Поэтому не исключено, что и Большой герб нынешняя власть утвердит руками тех, для кого Украина является примерно такой же ценностью, как и для легендарной "группы 239". Таковы они, украинские политические реалии. И такая она, эпопея с Большим государственным гербом, которая, кажется, имеет неплохие шансы, наконец, завершиться.