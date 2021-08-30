ВСК Рады будет расследовать сход поездов с пути на Львовщине и возле Запорожья

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С сентября ВСК по вопросам оценки критического состояния "Укрзализныци" будет разбирать случаи схода поездов с рельсов – в том числе и вчерашний инцидент вблизи Запорожья

Об этом заявила председатель профильной Временной следственной комиссии Верховной Рады, народный депутат от фракции "Слуга народа" Юлия Гришина, передает RegioNews.

Вчера пресс-служба "Укрзализныци" сообщала, что из-за схода четырех вагонов грузового поезда вблизи станции Запорожье-2 несколько пассажирских рейсов будут курсировать по измененному маршруту.

Снова поезд сошел с рельсов. Это страшно, но мне, как председателю ВСК по Укрзализныце, эта фраза уже стала привычной, - написала Юлия Гришина.

Она уверена, что прежде всего нужно решить проблему кадров "УЗ".

Гришина также добавила, что уже с сентября ВСК возобновляет активную фазу работы, и каждый случай будет разбираться детально.

Будем все, что мы отметили в промежуточном отчете ВСК, выносить на самый высокий уровень и воплощать в жизнь. Отрасль нужно спасать! - резюмировала она.

Как сообщалось, 26 августа на Львовщине перевернулись 18 вагонов грузового поезда.

Ранее, 8 августа возле Тернополя с рельсов сошел поезд "Рахов-Киев".