ВСК Рады будет расследовать сход поездов с пути на Львовщине и возле Запорожья
С сентября ВСК по вопросам оценки критического состояния "Укрзализныци" будет разбирать случаи схода поездов с рельсов – в том числе и вчерашний инцидент вблизи Запорожья
Об этом заявила председатель профильной Временной следственной комиссии Верховной Рады, народный депутат от фракции "Слуга народа" Юлия Гришина, передает RegioNews.
Вчера пресс-служба "Укрзализныци" сообщала, что из-за схода четырех вагонов грузового поезда вблизи станции Запорожье-2 несколько пассажирских рейсов будут курсировать по измененному маршруту.
Снова поезд сошел с рельсов. Это страшно, но мне, как председателю ВСК по Укрзализныце, эта фраза уже стала привычной, - написала Юлия Гришина.
Она уверена, что прежде всего нужно решить проблему кадров "УЗ".
Гришина также добавила, что уже с сентября ВСК возобновляет активную фазу работы, и каждый случай будет разбираться детально.
Будем все, что мы отметили в промежуточном отчете ВСК, выносить на самый высокий уровень и воплощать в жизнь. Отрасль нужно спасать! - резюмировала она.
Как сообщалось, 26 августа на Львовщине перевернулись 18 вагонов грузового поезда.