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30 августа 2021, 08:46 19

Разумков прогнозирует кадровые изменения в Кабмине: к министрам есть ряд претензий

30 августа 2021, 08:46 19
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Фото: из открытых источников
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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что в парламенте есть претензии к определенным министрам, которые могут завершиться кадровыми изменениями уже этой осенью

Об этом Разумков рассказал в эфире телеканала "Интер", передает RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Я думаю, что осень будет связана с кадровыми изменениями. Действительно, фамилии и так звучат, но я не думаю, что их сегодня стоит озвучивать", - отметил председатель ВР.

По его мнению, к ряду министров есть претензии как у Верховной Рады, как в профильных комитетах, так и у общества. В то же время скорость и массовость кадровых изменений спикер назвал вопросом дискуссий, позиции фракции и профильных комитетов.

Поэтому некоторые ротации в Кабмине я лично также прогнозирую... думаю, что осень будет достаточно эмоциональной", - рассказал он.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский не исключает новых кадровых изменений в правительстве. Президент убежден, что проблема некоторых министров в том, что они начинают много говорить тогда, когда нечего показать.

Кабмин кадры ВР министр Дмитрий Разумков парламент

 
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