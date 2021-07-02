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02 июля 2021, 20:35 4

В МИД не подтвердили закрытие границы с Беларусью и опровергли обвинения Лукашенко

02 июля 2021, 20:35 4
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Фото из открытых источников
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В МИД не подтвердили закрытие украино-белорусской границы, Украина категорически отвергает обвинения Александра Лукашенко в поставках оружия и вмешательстве во внутренние дела Беларуси

Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко, передает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

Украина категорически отвергает обвинения Александра Лукашенко о якобы поставках оружия. Мы никогда не вмешивались во внутренние дела Беларуси. Не собираемся этого делать и в будущем, - отметил Николенко.

По его словам, от официального Минска Киев ожидает такой же позиции и чтобы граница между странами оставалась пространством безопасности.

Политика нашего государства направлена на поддержание законных интересов белорусского народа, который заслуживает достойной жизни в демократической стране, где уважаются права человека и существует верховенство права, - добавил представитель МИД.

Николенко отметил, что заявления Лукашенко в отношении Украины как о внешней угрозе для Беларуси "укладывается в политику дезинформации, репрессий и запугивания белорусского населения".

Убеждены, что никакие абсурдные обвинения и запугивания не смогут отвернуть белорусский народ от дружественного украинского народа и Украины как государства, которое уважает и защищает права людей, - подчеркнул он.

Представитель МИД также отметил, что украинская сторона пока не получала официальных сообщений о закрытии границы со стороны Беларуси.

От такого шага пострадает прежде всего беларусский народ, - резюмировал Николенко.

Как сообщалось, сегодня Лукашенко поручил пограничным войскам Беларуси полностью перекрыть границу с Украиной.

Напомним, с 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью.

Впоследствии, 3 июня, Верховная Рада официально осудила принудительную посадку самолета компании Ryanair в Минске.

Также, по словам представителя Госпогранслужбы, из-за шагов Беларуси в сторону сотрудничества с Россией, Украина усиливает охрану границы с ней.

Вместе с тем, 25 июня сообщалось, что Зеленский признался, что лично предупредил Лукашенко о спецоперации "вагнеровцев".

Еще раньше, 17 сентября 2020-го Беларусь усилила охрану границы с Украиной. Лукашенко также закрыл границы с Польшей и Литвой.

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