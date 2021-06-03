Верховная Рада официально осудила принудительную посадку самолета компании Ryanair в Минске

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Верховная Рада на заседании в четверг приняла постановление о заявлении парламента по инциденту с принудительной посадкой самолета компании Ryinair в Минске. Решение поддержало 280 народных депутатов

Это передает RegioNews со ссылкой на трансляцию заседания Верховной Рады.

Верховная Рада Украины решительно осуждает действия властей Республики Беларусь относительно принудительной посадки пассажирского самолёта компании Ryanair и задержания Романа Протасевича, что является очередным проявлением наступления белорусской власти на политическую оппозицию, на свободу слова и журналистскую деятельность в Беларуси, — сказано в заявлении ВР.

Рада также призывает белорусские власти немедленно освободить Романа Протасевича и всех политических заключенных, "остановить произвол и пытки, к которым прибегают органы безопасности Беларуси в отношении содержащихся под стражей граждан Беларуси”, а также гарантировать уважение к правам человека в соответствии с международными обязательствами, сказано в тексте документа.

Также Верховная Рада подтверждает полную солидарность со своими международными партнерами, прежде всего из государств-членов Европейского Союза и США, в том числе о прекращении воздушных сообщений с Республикой Беларусь.

Верховная Рада Украины также полностью поддерживает действия Правительства Украины, которое с целью обеспечения безопасности гражданской авиации и общества одним из первых среди европейских государств ввело запрет на выполнение авиационных перевозок между Украиной и Республикой Беларусь с 26 мая 2021 года и усилило "воздушные санкции" в отношении белорусских авиакомпаний с 28 мая 2021 года, — говорится в заявлении.

Постановлением предусмотрено поручить Главе ВР обеспечить безотлагательное направление текста Заявления Организации Объединенных Наций, Европейской Комиссии, Европейскому Парламенту, Парламентской Ассамблее Совета Европы, Парламентской Ассамблее ОБСЕ, Парламентской Ассамблее НАТО, относительно инцидента с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске национальным правительствам и парламентам государств мира.

Как сообщалось, вчера "Слуга народа" заявила, что поддержит обращение о признании режима Лукашенко в Беларуси угрозой мировой безопасности 200 голосами.

Также с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью. Кабинет министров на внеочередном заседании 25 мая запретил полеты над воздушным пространством Беларуси.