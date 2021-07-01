Венгрия временно ограничивает пропуск через границу с Украиной

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение пограничников.

В частности, со 2 по 30 июля 2021 года венгерская сторона перестанет пропускать на свою территорию лиц и транспортные средства через пункты пропуска "Барабаш" (с украинской стороны — "Косино") и "Лонья" (с украинской стороны "Дзвинкове"), — указано в сообщении.

В ведомстве также добавили, что просят учесть эту информацию во время планирования зарубежных путешествий.

Также подчеркиваем, что с украинской стороны все пункты пропуска на границе с Венгрией работают. Подробнее с порядком работы пунктов пропуска можно ознакомиться с помощью интерактивной карты на официальном веб-сайте Госпогранслужбы,- напоминают пограничники.

Как сообщалось, с 23 июня открылись все пункты пропуска на границе с Польшей - в частности Устилуг, Смольница и Угринов, которые на время карантина были закрыты.