11:43  01 июля
В Украине снова повысили тарифы на газ: сколько будем платить
08:29  01 июля
В Украине открыт рынок земли: мораторий на продажу сельхозземель отменен
08:11  01 июля
Сутки на Донбассе: зафиксировано 10 нарушений, потерь среди военных ООС нет
UA | RU
UA | RU
01 июля 2021, 15:31 11

Венгрия временно ограничивает пропуск через границу с Украиной

01 июля 2021, 15:31 11
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Главное управление полиции Венгрии сообщило Госпогранслужбе Украины о временном ограничении пропуска лиц через границу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение пограничников.

В частности, со 2 по 30 июля 2021 года венгерская сторона перестанет пропускать на свою территорию лиц и транспортные средства через пункты пропуска "Барабаш" (с украинской стороны — "Косино") и "Лонья" (с украинской стороны "Дзвинкове"), — указано в сообщении.

В ведомстве также добавили, что просят учесть эту информацию во время планирования зарубежных путешествий.

Также подчеркиваем, что с украинской стороны все пункты пропуска на границе с Венгрией работают. Подробнее с порядком работы пунктов пропуска можно ознакомиться с помощью интерактивной карты на официальном веб-сайте Госпогранслужбы,- напоминают пограничники.

Как сообщалось, с 23 июня открылись все пункты пропуска на границе с Польшей - в частности Устилуг, Смольница и Угринов, которые на время карантина были закрыты.

Также с 23 июня вновь заработал пункт пропуска на границе с Венгрией "Дзвинкове".

Венгрия граница Пункты пропуска Госпогранслужба

На Херсонщине из-за ремонта снова закрыли КПВВ "Чаплинка"
23 июня 2021, 18:32
На российских полигонах вблизи госграницы Украины остается боевая техника РФ – разведка
18 июня 2021, 21:58
На границе с Польшей началась вакцинация украинских заробитчан
11 июня 2021, 12:50
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Признание о "вагнеровцах": кто оказался прав и что будет дальше
Кадровый чендж на Сумщине: как Живицкий будет ревизовать закрома Фомы
Все публикации »
Михаил Басараб
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua